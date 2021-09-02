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台大電機分數「狠甩資工」！過來人揭關鍵原因：早就過氣

▲電腦工程師,程式設計,工程師,軟體設計,資訊工程,資工。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲今年台大電機分數與資工拉開。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

110學年大學入學分發放榜，有網友就表示，每年都有風聲，台大資工即將超越台大電機，結果今年差距反而被拉開了，讓他不禁好奇，「台大電機怎麼高於台大資工了？」對此，有過來人就曝光了關鍵原因，並直言，「大資工時代已經過去了」、「資工早就過氣」。

一名網友在Dcard以「台大電機怎麼高於台大資工了？」為題發文表示，台大資工今年與台大電機的差距又被拉開了，而事實上，資工要跨考電類研究所難度高很多，而且電類研究所基本上分數也都比資工高，「台灣純軟根本不算科技新貴，寫韌體電機也能寫，甚至機械也能寫，很明顯電機還是比較好。」

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▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲網友認為，電機踏入資工的門檻相對較低。（示意圖／記者湯興漢攝）

文章曝光後，馬上吸引不少網友討論，有過來人就分析，「這幾年台灣科技業賺翻，年薪加一加都幾百萬起跳，遠超台灣純軟體、新創公司，所以想走純軟就只能出國，另外，資工學士也不像電機還會有面試驗血統，採100%筆試，補個習都能隨便跨考，門檻低自然價值低薪水也低，資工早就過氣。」

不過也有網友認為，「資工跟電機到底有什麼好分的，兩個一家親阿」、「電資一家親啦，資工出國的有8成都會回來，所以資工都出國也不是那麼正確的說法」、「那你怎麼不問，為什麼今年交大資乙比交大電乙分數還高？」、「電機厲害到出國的很多都是走資派欸」、「出國有錢根本沒多難，結論：選資工」、

得勝者文教考試策略中心主任藍天予針對今年的指考分發分析，發現中央電機（365.65分）、中興電機也都贏過台大土木系（361.85分）。藍天予認為是工作導向選系，且加電資當道，考生可能考量到未來工作待遇好、年終高，以及未來不想要跑工地有關。另外，清大電資學士班乙組（398.15分）今年也首勝台大材料系（397.15分）。

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