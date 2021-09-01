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等30多年！台灣首度舉行海洋影展　柯金源紀錄片《平安龜》首播

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》（圖／公視提供）

▲柯金源導演最新紀錄片《平安龜》。（圖／公視提供）

記者林育綾／台北報導

等了30多年！台灣舉行首屆「台灣海洋文化影展」，今（1）日在台北華山電影院舉行開幕式，首映柯金源導演最新紀錄片《平安龜》，記錄人與海龜的相遇、保育現況，海龜從被人類當成經濟生物，到現在被視為同等的生命。影展自9月至11月間，將在全台10個城市巡迴，共計100場及30場映後座談。

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》。（圖／吳明翰提供）

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▲柯金源從30年前開始記錄台灣的海洋生態。（圖／吳明翰提供）

紀錄片導演柯金源從30年前開始記錄台灣的海洋生態，如今文化部舉行第一屆「台灣海洋文化影展」，他表示「等這一刻等了30多年！」他發現，近年政府與民間積極推動海洋保育，台灣附近的海域狀況越來越好，拍攝《平安龜》不僅記錄海龜、珊瑚等海洋生物保育現況，更看見人們對於海洋環境保育的改變，也看見國人對於生態保育的努力。

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》，攝影師郭道仁拍攝海龜。（圖／公視提供）

▲柯金源導演最新紀錄片《平安龜》，攝影師郭道仁拍攝海龜。（圖／公視提供）

《平安龜》有許多年輕一代的保育工作者，像是「海龜癡漢」潛水教練蘇淮、致力推動公民科學的「海龜姊姊」馮加伶、努力與海廢奮戰的「海龜女俠」郭芙，他們經由海龜的啟發，在生活中展開行動，著手解決問題；再加上台灣最早開始救援海龜的獸醫師郭仁政，以及柯金源本身多年的環境觀察，讓此部紀錄片有種穿越時代、直視現在、期待未來的意涵。

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》（圖／公視提供）

▲▼海龜從最早以前被視為經濟動物，如今已經被視為同等的生命。（圖／《平安龜》劇照，公視提供）

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》（圖／公視提供）

年輕志工看到受傷的海龜會極力救援，甚至投入研究、保育工作，柯金源說，「海龜從最早以前被視為經濟動物，如今已經被視為同等的生命」。紀錄片其中一位神經有點大條的龜主角「小破洞」，在浮出海面換氣時 ，接連被船隻的螺旋槳打到，造成背甲破裂，還好生命力強韌的小破洞存活下來，意外成為小琉球潛水人的關懷對象，不過多數的海龜，沒有如此的幸運。

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》（圖／公視提供）

▲《平安龜》也紀錄了海洋廢棄物情形。（圖／公視提供）
 
台灣每年海龜擱淺紀錄，約有2、300隻，其中死亡的數量占了8成，只有少數擱淺的海龜，經過獸醫與研究人員，共同悉心治療、休養之後，才有機會返回大海。而在死亡的海龜當中，經解剖也發現，牠們的肚子裡都是漁網、泡泡紙、垃圾等。紀錄片也引人反思，「為什麼人與海龜的相遇，最後會是如此的情景？」

紀錄片企圖了解人與海龜的距離是如何轉變的，又或者現在才是原本該有的樣貌，「而海龜的到來與離開，是基於怎麼樣的選擇？牠與人類之間，又有哪些交互的影響？」

此外，紀錄片的時空、視角也從小琉球，拉到台灣的澎湖、蘭嶼，直到南沙太平島等地，也前進日本、馬來西亞的海龜繁殖地。

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》（圖／公視提供）

▲▼紀錄片《平安龜》也引人反思，「為什麼人與海龜的相遇，最後會是如此的情景？」（圖／公視提供）

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》（圖／公視提供）

文化部表示，台灣擁有豐富的海洋資源，海洋蘊育台灣豐沛的生命力，台灣也因海洋而偉大。期盼「2021台灣海洋文化影展」透過影像與敘事的力量，深化國人對於台灣海洋文化的理解與想像。

影展規劃「年度主題：浪人情歌」、「國際大觀」、「焦點導演」、「在地浪潮」及「青年的島」5個單元，播映來自美國、韓國、日本等國家的影片12部、台灣影片28部，共40部以海洋為主題的優質影片，其中「平安龜」為世界首映，「烈愛生命之海」、「311漫漫回家路」、「我的章魚家人」、「讓海活下去」、「露脊鯨的終局之戰」5部影片為台灣首映。
 
「2021台灣海洋文化影展」於9月至11月間，將在台北、花蓮、台中、高雄、桃園、新北、屏東、新竹、台東、台南10個城市巡迴舉辦，播映超過100場及30場的映後座談，並舉辦4場海洋文化創生論壇，所有場次皆免費入場，索票請上「2021台灣海洋文化影展」官網「場次索票」或ACCUPASS活動通。

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》（圖／公視提供）

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》。（圖／公視提供）

▲▼柯金源導演最新紀錄片《平安龜》（圖／公視提供）

而《平安龜》片長105分鐘，也將於9月6日、13日週一晚間10點，在公視頻道《我們的島》節目分成上、下兩集播出。

「2021台灣海洋文化影展」官網：www.tocff.tw

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