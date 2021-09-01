上海PCR檢測只要250元！陳時中「會去問試劑廠牌」：這麼便宜也不錯

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

據《中新網》報導，上海8月30日起將公立醫療機構新冠病毒核酸檢測費用，由80元人民幣（約新台幣341元）調降至60元（約新台幣258元），和台灣目前仍要上千塊的PCR檢測費用相比，便宜許多，對於台灣是否也有機會調降PCR檢測費用，指揮中心回應了。

指揮中心指揮官陳時中表示，上海降到台幣250元的確很便宜，也許我們會再詢問他們是用何種試劑，再來比較是否是使用，「這麼便宜也蠻不錯的」，陳時中認為現在檢驗量能非常多，會再詳細了解狀況。

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事實上，台灣目前自費核酸檢測收費當中，快速檢驗（當日可領取檢驗報告）費用約在新台幣4,500元，常規檢驗（次日領取檢驗報告）收費也要新台幣3,500元左右，都比大陸高出十多倍。

而大陸除了上海公立醫院調降檢測費用至台幣250元左右外，8月更有10多個省份宣布下調核酸檢測費，其中，山東省各級公立醫療機構核酸檢測最高收費更下調至45元人民幣（約新台幣193.5元）。

大陸為何核酸檢測價格能一降再降？這與大陸透過集中大量採購來降低檢測試劑和相關耗材採購價格有關。以廣東為例，去年以來，廣東省醫保局就已組織開展兩輪核酸檢測試劑和配套耗材集中帶量採購。廣東核酸單樣本檢測均價目前已降至58.41元，混檢收費更只要20元。