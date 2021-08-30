陸祭最嚴遊戲令！未成年人只能在「周五六日」玩1小時網遊

▲大陸最熱門網路遊戲「王者榮耀」。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據中國大陸國家新聞出版署最新規定，大陸所有網路遊戲企業只可在周五、周六、周日及法定節假日的每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

《新華社》30日報導，大陸國家新聞出版署近日下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，針對未成年人過度使用甚至沉迷網路遊戲問題，進一步嚴格管理措施，堅決防止未成年人沉迷網路遊戲，切實保護未成年人身心健康。

通知要求，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務；嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網路遊戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網路遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

通知提出，要積極引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任，為未成年人健康成長營造良好環境。

此消息曝光後立刻引起大量討論，但由於大部分網友都已經成年，並沒有太多抱怨，「還好我已經成年了，管不到我。」「太好了，每次打牌位都遇到小學生，害我一直掉分！」「我兩個表弟打遊戲打到快退學，太沈迷了，是該管管。」「網路遊戲不能玩的話，是代表單機遊戲的春天要來了嗎？」

不過，也有部分網友擔憂未來限制還會擴大，「會不會過一陣子連成年人的遊玩時間也被限制？」「別高興的太早，下一個說不定就換你了！」「成年人也有沈迷的，造成不少社會問題，未來還很難說。」