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聰明又好聽！售價3290元的Google Pixel Buds A-Series開箱實測

▲Google Pixel Buds A-Series 開箱實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

針對已經霸榜多年的蘋果 AirPods，Google 並沒有選擇抄襲或者追隨，用售價新台幣 3290 元，推出 Pixel Buds A-Series，重新調整音質與 Google 助理（Google Assistant）相關應用，讓耳機成為虛擬貼身助理，實測過程中，分享初步體驗耳機實際感受。

▲Google Pixel Buds A-Series 無線耳機售價 3290元、採用 12mm單體、藍牙5.0傳輸。（圖／記者洪聖壹攝）

＊開箱：

原廠 Google Pixel Buds A-Series 耳機外盒盒裝提供最新的 Google Logo，台灣版本僅提供「就是白」，盒裝外面有雷射標籤，盒裝內提供耳機、充電盒、Type-A轉Type-C傳輸線跟大中小三種不同的耳塞。

▲原廠盒裝提供耳機、Type-A 轉 Type-C 傳輸線跟三種不同尺寸的耳塞套。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

Google Pixel Buds A-Series 外型就像一顆蛋，雖然叫「就是白」，不過有點像是白色的雞蛋殼，四周周圍是橢圓形、兩面是平整的，實測重量 54.5 克，單耳耳機重量僅 5 克，機身外設計了小磁鐵，放回盒裝時會吸附住充電盒、不容易掉落，耳殼外側有個弧形的穩定器，扣接之後增加入耳的穩定性之外，在收入盒中也不容易掉出來。

▲▼Google Pixel Buds A-Series 充電盒外型採用蛋型設計、手感輕巧容易收納。（圖／記者洪聖壹攝）

在設計方面，外觀是帶有一點點灰藍色的白色，充電盒跟耳機都是霧面塑料材質，摸起來不會沾染指紋，蛋殼內是灰色內襯延伸出來作為上蓋的緩衝，開蓋跟關起來的感覺有點像是 AirPods，整體設計質感算是中上水平。

＊實測連線三大實用功能：

Google Pixel Buds A-Series 採用的是藍牙5.0傳輸技術，與近兩年市場上多數藍牙5.0 以上傳輸規範的真無線藍牙耳機同樣是配對容易、隨開即連，觸控手勢也都是大同小異，不過 Google 做得更多，以下三點為記者實際感受時體驗的感覺：

首先是「透氣孔」：這款耳機機身明顯可以看到兩個透氣孔，再初始配戴之後會聽到一段音樂，這個環境感知氣孔可以適量的讓外部空氣根耳道流通，降低耳朵的壓力，長期配戴也不感壓力，缺電是這款入耳式耳機，不過防水等級僅有基本的 IPX4 抗汗機能。

再者是「入耳偵測」：這款帶有目前同級耳機少見的入耳偵測功能，耳機透過IR偵測裝置，在播音樂的過程中取下耳機，音樂就會暫停，如果又放回耳朵，音樂就會繼續播放。

第三是「尋找耳機」：這款耳機任何一邊都可以單獨跟手機連線，而且本身內建發聲器，實測聲音為漸進式，而且相當響亮（可以觀看影片），一但耳機遺失，可以透過手機藍牙連線的形式來尋找耳機，如果耳機不在藍牙連線範圍，可以透過上網的形式尋找耳機最後丟失的位置，這方面跟 Google 目前尋找手機的方式一樣。需要提醒的是，基於隱私規範，這項功能必須經過用戶同意後才能夠啟用，建議啟用。

▲Google Pixel Buds A-Series 耳機可自體發聲協助用戶尋找。（圖／記者洪聖壹攝）

＊耳機音質：

Google Pixel Buds A-Series 採用 12mm 動態單體，大致上聽起來不錯，不過各款 Android 手機聽起來的音質不完全相同，多數受限於三個因素，首先是耳機需要至少 3 伏特的電壓才能完全發揮效果，第二是音樂軟體本身支援的音樂品質，第三是手機本身的硬體解放能力。

記者實測使用 Google Pixel 4 XL、SONY Xperia 1 III 與三星Galaxy S21+ 三支手機測試，相同環境與相同音樂底下，Xperia 1 III 跟 S21+ 的播放音質明顯比 Pixel 4 XL，而在連線過程中，兩支手機都會建議要額外下載《Pixel Buds》進行連線設定下載，透過這個應用程式，可以另外進行「低音加強」，對於聆聽搖滾樂會有很大的幫助，三支手機的實際感受上，會強烈建議使用 Xperia 1 III 配對來聆聽。

▲實測使用 Xperia 1 III 聆聽 KKBOX，音質感受會比較好一些。（圖／記者洪聖壹攝）

整體聽下來，通話品質設計很不錯，不過市場上同價位的耳機幾乎都能達到相似的效果，音質的部分比較讓人驚訝，整體來說 Google 善用了 12mm 單體的音域空間，感受上比較偏向流行音樂的優化。像是在聽音樂的過程中會明顯感到它在人聲、背景音樂分音之間保留了一定的平衡值，出現高音的部分會有點飄，但還是在可以接受範圍，這副耳機在音樂低音的部分比較弱勢，如果喜歡搖滾樂的用戶，這部分會建議以開啟「低音加強」的形式來加強。

▲實測低音效果不明顯，建議額外開啟低音加強。（圖／記者洪聖壹攝）

這副耳機的「智慧音效調整」方面，主要透過氣孔感知周遭環境音量，這在許多穿戴裝置都有類似的設計，不過 Google Pixel Buds A-Series 是目前少有透過感知周遭環境音量，來對應調整耳機聲音的，這一點相當聰明，這讓配戴耳機的用戶，不用手動拿起耳機來調整音量，而且如果不滿意音量被調大或者調小，可以透過“OK,Google"來聲控調。

智慧環境感知功能可以透過偵測環境噪音自動調整音量。（圖／記者洪聖壹攝）

＊貼身助理：

談到"OK,Gogole“，除了在音質表現方面，這副耳機還是「貼身助理」，這也是 Apple AirPods 耳機相對弱勢的地方。透過 Google Assistant，可以搭配這副耳機進行導航、翻譯、播報天氣概況、報告行程、控制家中物聯網家電等等，實測翻譯跟導航功能相當實用（可參照影片）。

▲高度整合Google智慧助理協助通知簡訊、翻譯、導航等功能是這款耳機加分特色。（圖／記者洪聖壹攝）

小結：Google Pixel Buds A-Series 適合哪些人？

首先是預算只有新台幣 3,000~5,000 元上下的用戶，這副耳機可以迎合所有消費市場的需求，與 Apple AirPods Pro 相比，這副耳機明顯缺少了通透模式、空間音訊以及 ANC 主動降噪效果。

記者認為這款耳機最大的好處是價格 3000 元就可以擁有的好音質，另外就是 Google Assistant 之間的連結，一個獨特的尋找耳機功能可以讓你少丟耳機，再來是體積小、輕便這點，不會佔用你包包太多空間。如果是思考功能性，以目前市場上來說，類似價位的包括小米、OPPO、realme 都有遊戲耳機，主打低毫秒延遲性，而這副耳機本身在延遲問題不大，所以算是 3000 元同級推薦入手的耳機產品。

對上 6000 元以下的耳機來說，Pixel Buds A-Series 的挑戰在於 ANC 主動降噪跟防水防塵，這方面就看個人洗好，以目前實測過的耳機來說，這款耳機不容易掉落、環境音效自動調整的優勢還是比較高的，再加上 Google Assistant 的高度整合，這方面會建議自行比較。

續航力方面，實際試用 3天下來的心得，以一整天的使用來說，即便開啟低音加強與智慧音效調整，耳機還是能夠在戶外使用一整天，當然過程中還是有取下來充電。而官方數據底下，Google 指出單耳可以提供 5 小時的音樂播放時間和 2.5 小時的通話時間續航，搭配耳機充電盒可以再使用 24 小時，這款耳機可以支援快充，充電 15 分鐘，就可以連續聽 3 小時音樂。

整體來看，這副耳機的強勁對手是SONY WF-1000XM4、三星 Galaxy Buds Pro，但是如果你是 iOS 用戶，可以建議衡量預算再做打算，以音質跟 iPhone 整合來說，預算充足會建議入手 AirPods Pro 或者等待 AirPods 3。而根據 Google 開發團隊的回應來盼對，這副耳機算是打頭陣，他們也確實為消費市場保留了更多後續產品的發揮空間。

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