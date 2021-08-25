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這天開始人流暴降！1張圖看本土疫情「重回+0關鍵」：全靠台灣人

▲▼5-8月人流趨勢圖。（圖／林宜潔製）

▲本土疫情爆發，過去三個月各場所人流狀況，點擊可放大。（圖／ETtoday製圖）

記者黃可昀、施怡妏、鄺郁庭／整理報導

今年5月中旬，新冠肺炎疫情在台灣爆開，隨著確診數暴增，且全台進入三級警戒長達73天，終於降回二級，甚至事隔109天，於今天、8月25日再度出現本土單日+0。而確診數減少，是否與大家自主減少外出頻率有關？參考Google先前釋出「社區人流趨勢報告」就可略窺概況，趨勢圖明顯的一個轉折點，完全展現台灣人為何是「防疫模範生」。

Google社區人流趨勢　回顧「本土暴風雨」

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提到2020、2021年的大事，莫過於衝擊全球的新冠肺炎（COVID 19）。台灣因為有SARS的經驗，第一時間就釋出警告，要國人進入防疫狀態，成功守住淨土長達1年多。在1年多的時間裡，台灣和國外形成超大對比，就像是罩上防護網一樣，不管是學校、工作場所、演唱會都一如往常，假日也充滿國旅人潮。

儘管國內有少數幾次社區感染，甚至曾發生看似會爆發的危機，但最終都順利清零，確診者也一一解除隔離。也就是這樣的表現，整個社會和經濟活動都不太受影響，讓台灣曾被外媒封為「防疫神話」、「防疫模範生」。

沒想到，今年5月中旬時，疫情卻在台灣爆開，先是發生華航機師諾富特酒店群聚感染事件，接著萬華茶室群聚爆發，倍增的確診數讓國人陷入一陣恐慌。

▲▼萬華茶室周遭大消毒（圖／記者屠惠剛攝）

▲萬華茶室周遭大消毒（圖／記者屠惠剛攝）

回顧爆發後，全台共實施73天三級警戒，歷經四度延長，終於慢慢控制住疫情，確診數也趨於平穩，最後在7月26日確定回歸降回二級。《ETtoday新聞雲》整理爆發前後的社區人流趨勢，用數字回顧國人成功止血的關鍵。

本次整理將參考Google社區人流趨勢，並分析6處「零售店和休閒設施（內文以零售商稱呼）」、「雜貨店和藥局（內文以藥局做簡稱）」、「公園」、「大眾運輸站」、「工作場所（內文以公司稱呼）」、「住宅區」的人流變化，基準值則是以2020年1月3日至2月6日，這5週時間去算出一週內每日的中位數。

▲▼5月人流趨勢圖。（圖／林宜潔製）

▲5月各場所人流狀況，點擊可放大。（圖／ETtoday製圖）

「母親節照常過」開始燒　半個月內全台升三級警戒

時間回到今年5月初，在9號之前，因為華航群聚案，每天有新增個位數確診數，不過當時大家都已習慣「後疫情生活」，指揮中心也宣布，母親節還是可以照常過，周末車流量甚至「比平常多5%」。接著，6號時增加13例，接下來3天則是+5例、+5例、+1例，但似乎民眾還認為都是華航群聚案的關係，人流並沒有減少太多。

對比Google整理出的社區人流趨勢做出的折線圖來看，與基準值相比，5月初本土疫情尚未爆發時，「住宅」整條線在13日前都在基準線上，沒有很大的起伏，以數值來看，也是頂多+1～2%或-1～2%，甚至沒變動；另一條也接近基準線的則是「藥局」。另外，因為5月1、2日正好適逢假日，公園的人潮比起基準值多了11%及17%，接著回到平日，到公園的人大減-19%甚至22%。

至於「公司」假日時是-7～8%，平日則+3%左右，若以折線圖來看，也算是沒有太大變化；「零售商」的部分，則在一開始就比基準值還低，基本上都是-10%以上，只有假日時人比較多，但仍比基準-6%左右；「大眾運輸」這條線則一直都在基準線下，數據來看大約少了10%。可以看出這時人流仍沒有太大變化，民眾還是照常生活。（呈現疫情前的平穩，不用這麼多數字，可較概括式統整）

而10號開始，便是雙位數增加，從+15、+11、+21、+25、+34，到15號突然暴增到185例，隨著宜蘭遊藝場、獅子團、葡萄家族等確診案爆出，疫情警戒也從原本的0級提升到「二級警戒」，這時全台灣才感覺到「歹誌大條了！」尤其是疫情高峰5月17日，單日更是新增535起確診。一開始指揮中心公布了6大措施，最重要的就是外出全程配戴口罩、停止室內5人以上室外10人以上聚會。

▲▼三級警戒滿月，台北空城與一個月前對比。（圖／記者湯興漢攝）

▲全國升級三級警戒，台北呈現空城狀態。（圖／記者湯興漢攝）

隨著連續幾天的嚴峻數字，指揮中心19日宣布全台進入三級警戒，一度加開上午場記者會應戰。防疫措施方面，全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，結婚不宴客，喪禮不公祭，宗教集會活動也全面暫停辦理，並關閉休閒娛樂場、觀展觀賽場所及教育學習場域。

趨勢圖可以明顯看到，開始有人流變動的關鍵期正是10～15號，因為15日前已經連續5日雙位數確診，又突然暴增至185例，從折線圖來看，「零售商」、「公園」、「大眾運輸」3條線驟降，人流直接-29%、-34%、-44%起跳；19日全台進入第三級防疫警戒後，「零售商」、「公園」直接大減4、5成的人，「大眾運輸」更是少了6、7成。人潮一路下滑至22、23號時才稍微緩住，但線條也沒有往上漲回的趨勢。

▲▼鬧區、百貨夜市疫情前後對比，家戶點燈畫面。（圖／記者謝盛帆攝）

▲民眾自律在家防疫，夜晚家戶燈火通明的景象。（圖／記者謝盛帆攝）

「藥局」線條從15日後雖然也明顯下滑，但直到22號才降到基準線下，應該與疫情要爆發時的「口罩之亂」，以及民眾急著要囤貨日用品有關；另外，還有「公司」這條線也在15號過後一路往下滑，不過平均少了2、3成左右，仍是零售商、大眾運輸等場所最少人。

相較之下，「住宅」線條可以說是緩緩上升，一路上漲1至2成，代表比起基準時期，更多人下班後選擇乖乖待在家，減少了休閒娛樂等活動。而這樣的趨勢，在5月25日宣布全國疫情警戒第三級延長至6月14日後，基本上就定型了好一段時間。

▲▼6月人流趨勢圖。（圖／林宜潔製）

▲6月各場所人流狀況，點擊可放大。（圖／ETtoday製圖）

全民宅家防疫「不出門高峰期」　三級警戒再強化

到了6月份疫情依然嚴峻，受到5月的確診數爆炸衝擊，大家開始減少外出活動，企業也都改成居家辦公，是全國民眾不出門的高峰期，各縣市甚至還出現空城的景象，台灣人防疫意識高，自律的表現也在國際上獲得讚賞。

指揮中心6月份兩次延長三級警戒的時間，5月27日宣布強化三級警戒1.0，6月7日再宣布強化警戒2.0，在全國人的努力下，6月中疫情漸漸趨緩，確診數開始下降，到了6月21日，單日新增只有75人，是三級警戒後首次低於百例的一次。

從6月5日的社區人流趨勢可以發現，各地區仍處於空城的狀態，零售店和休閒設施等數值是 -59%、雜貨店和藥局 -18%、公園 -70%、大眾運輸站為 -71%、工作場所 -21%、住宅區 +21%，整個街頭空蕩蕩，大眾運輸工具甚至下降到71%，住宅區也大幅提升，可見大家都乖乖待在家防疫。

▲▼鬧區、百貨夜市疫情前後對比，家戶點燈畫面。（圖／記者謝盛帆攝）

▲捷運人潮驟減，站內民眾屈指可數，和以往景象強烈對比。（圖／記者謝盛帆攝）

到了6月中，指揮中心宣布三級警戒二度延長，根據6月19日的人流趨勢報告顯示，零售店和休閒設施等數值是 -50%、雜貨店和藥局 -9%、公園 -56%、大眾運輸站為 -65%、工作場所 -14%、住宅區 +17%。

隨著疫情逐漸趨緩，確診人數降到百例以下，6月27日人潮漸漸回流，零售店和休閒設施等人潮為 -49%、雜貨店和藥局 -10%、公園 -49%、大眾運輸站為 -64%、工作場所 -25%、住宅區 +17%。

▲▼鬧區、百貨夜市疫情前後對比，家戶點燈畫面。（圖／記者謝盛帆攝）

▲疫情之下，上下班時間台北橋的機車瀑布，大量車潮已不復見。（圖／記者李毓康、陳煥丞攝）

透過數據可以發現，到了6月底人潮小幅度地回來，雖然跟5月相比沒有太大的變化，但6約初在家的人大約是17-20%，6月底則下降到14-17%。搭乘大眾運輸工具的民眾也漸漸變多，6月初數據下降到-57至-70，6月底則開始上升，大約在-52至-64%。

表示在經歷疫情爆炸後緊張的6月，確診數漸漸下降後，台灣也出現連續+0好幾天的縣市，雖然全國仍處於三級警戒的狀態，但出門的人確實變多了。

▲▼7-8月人流趨勢圖。（圖／林宜潔製）

▲7月各場所人流狀況，點擊可放大。（圖／ETtoday製圖）

本土疫情惡火趨緩　單日新增「個位數」成強心針

自6月下旬開始，疫情狀況趨向穩定下降，每日本土確診人數在100例上下浮動，進入7月1日更出現疫情爆發以來新低，7月1日當天新增本土49例，為全國人民打了一劑強心針，眾人在家悶了1個半月，都很期待能早日降級、解封，回歸能夠外出活動的正常生活。

7月開始每天確診人數都壓在二位數，不過仍有部分縣市有小範圍的社區感染事件，考量到人流「跨區移動」會增加病毒擴散風險，政府仍宣布三級警戒再度延長，不過防疫指引鬆綁，「微解封」一詞也成為當時最多人關注的關鍵字。

從折線圖來看，一進入7月各場所的人潮都略為增加，待在「住宅」的人數稍稍下降，代表民眾漸漸出籠了，無論是回歸公司辦公、搭乘大眾運輸工具，從人數的上升可看出大眾活動狀況正慢慢回復正常；不過「公園」、「零售商」、「大眾運輸」這3處的人流和疫情前相比，仍明顯少了很多；「藥局」、「公司」的人數到了7月底則是快要拉回到疫情爆發前的數量；「住宅」的人則是依舊比疫情前多一點。

▲▼建國花市,微解封,人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲隨著疫情趨緩，路上漸漸出現不少民眾。（圖／記者周宸亘攝）

本土疫情7月27日從三級降為二級警戒，降級後的第一個周末人潮明顯回升，捷運、傳統市場、百貨公司等場所人都變多，對比5月雙北「自主封城」的景象實在差很大，也能看出民眾這2個月實在悶壞了，一宣布疫情警戒降級，紛紛外出透透氣轉換心情。

雖然宣布降級後人流回升，不過整體看起來還是有很多人繼續宅家防疫，路上人潮沒有以前那麼多，外出的民眾也謹守防疫指引，戴口罩、勤消毒，所以降級1周後疫情仍維持在10至20例，全要歸功於老百姓的自律與嚴謹。

進入到8月後狀況更加穩定，自8月1日起本土案例都壓在20例以下，8月8日還出現7例個位數，僅8月4日新增21例，即使雙北8月3日宣布開放內用，也並沒有形成再一波的社區感染，可見疫情已經在可控範圍內且越來越明朗。折線圖顯示，8月開始「公司」的人流有略為回升，但還是比疫情前-13%到-22%；待在「住宅」的人則是越來越少，不過仍比疫情前+9%至+16%，可見居家辦公的人幾乎都回公司上班了，只剩少部分工作受到疫情影響或其他因素的人還是待在家，綜觀台灣社會整體狀況，大家已經漸漸回到軌道，期待早日回歸平日正常生活。

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