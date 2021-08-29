老爸老媽寄來自家種「西瓜」　切開一看：WTF什麼鬼？

▲網友收到老家父母寄來的自家種西瓜。（圖／翻攝Alien_Yaga推特，下同）



圖文／CTWANT

日本一名網友日前收到一顆又大又圓的西瓜，是住在老家的父母自己種出來、充滿愛心的果實。他滿懷期待的切開，竟發現整顆西瓜都是白色的，連一點鬼肉都沒有，忍不住發文「這什麼鬼？」

原PO日前在推特將這顆西瓜的照片PO網，只見翠綠的西瓜相當飽滿，讓人一看就期待香甜多汁的果肉，覺得在炎炎夏日品嚐一定特別消暑。

不過，原PO將這顆西瓜切開一看超傻眼，因為期待的果肉消失無蹤，果皮內全部都是白色的「翠衣」，根本就是詐騙啊！他忍不住拍照PO網，「欸？欸欸？這什麼鬼？」事後他向父母詢問，才知道同一批收成的西瓜全部都有果肉，只有寄給自己的堪稱是奇蹟的一顆。

不過，這顆詐騙西瓜畢竟是父母的愛心，許多網友紛紛提供原PO新吃法，讓他不要浪費這顆西瓜。有網友建議可以切塊後拿來醃漬，當作配菜吃，也有網友建議直接切了沾美乃滋或味噌，都會很好吃。

據《華人健康網》報導，西瓜白色的「翠衣」部份雖然沒有甜味，但有清熱、利尿、解毒、降血壓的效果，可以直接拿來煮水喝。台大醫院營養室主任鄭金寶也在《飲食宜忌大百科：100種健康食材搭配黃金組合VS. 150道美味營養家常菜》一書中寫到，西瓜的翠衣有豐富的維生素B群，不僅可以減輕肝臟負擔，還可以加速脂肪的代謝，好處多多。

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