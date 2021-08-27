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牛仔褲廠如興併購玖地　騙金管會准增資害虧3.7億！董座起訴了

▲▼如興董座陳仕修及徐姓財務副總，訊後分別以5百萬及50萬元的金額交保。（圖／記者趙永博攝）

▲如興董座陳仕修涉嫌隱匿資訊，騙過金管會辦理增資併購玖地，檢方27日依違反證交法起訴。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

台灣牛仔褲大廠如興紡織董座陳仕修，涉嫌於玖地併購案中，隱匿併購公司藉出售虧損子公司來拉高淨利等情況，騙過金管會同意辦理增資，最終害如興虧損3億7258萬餘元，檢方27日依違反證交法特別背信罪，起訴陳仕修、財會部副總徐仲榮、法務及投資經理黃詩萍等3人。

如興於2015年9月，公布以不超過3億8760萬元價格，收購JD Holdings公司旗下，持有大陸牛仔褲代工廠玖地全部股權的JD BVI公司，及另家子公司Tooku BVI。

陳仕修為籌措併購款項，決議向金管會辦理現金增資，透過發行新股總募資金達124億6000萬元，金管會當時認為，如興未闡明併購後的效益，基於保障投資大眾的立場，3度要求補正。

檢方查出，陳仕修等人為求過關，一方面隱匿JD BVI出售虧損嚴重的子公司，藉此美化預期財報，又向金管會說明，併購時只要先付頭期款，其餘部分等獲利和績效達到預期後，再分期給付，藉此騙過金管會，順利辦理增資，最終募得130億2000萬元。

JD BVI、TookuBVI兩家公司2017年稅後淨利，並未達公開說明書標準，按如興向金管會的說法，本應不用給付併購分期款，陳仕修卻仍於2018年5月，撥款1260萬美元，使如興損失折台幣3億7258萬餘元。

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