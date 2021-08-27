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歷史突破！台日執政黨國會議員會談　「日台面對中國是命運共同體」

▲▼ 日台國會議員對談 羅致政 蔡適應。（圖／民進黨提供）

▲民進黨與日本自民黨舉行「台日外交，防衛政策」意見交流會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

台日執政黨雙邊安全對談27日上午落幕，這次是台日史上首次由執政黨國會議員進行「2+2」對話，堪稱歷史性突破，日本自民黨參議員佐藤正久會中直言，中國片面改變區域現狀，影響台海和日本安全，因此日方認為應與台灣加強交流。民進黨發言人謝佩芬會後表示，雙方就皆深切重視的外交及安全議題，有更深入的互動與合作。

此次會議由長期處理國防、外交事務的民進黨立委羅致政、蔡適應為代表；自民黨則由參議員佐藤正久、大塚拓眾代表。佐藤是自民黨外交部會會長，也是日華議員懇談會會員，大塚則是自民黨國防部會會長，也是該黨「促進日本、台灣經濟文化交流議員之會」成員，兩人國會議員皆曾多次訪台。

佐藤正久會中表示，迄今日台在外交、經濟、安全保障等各層面皆有交流，並達成許多好成績，不過因為官方在正式交流上仍有所限制，因此透過執政黨主管議員的交流，希望能強化雙方合作。近年來，中國片面改變區域現狀，不只影響台海安全，更影響日本安全，因此日方認為應與台灣加強交流。本交流為雙方間第一次舉行，期待後續持續交流。

大塚拓眾則指出，表示此次2＋2會談深具意義。日台同樣位處東海附近、同樣面對中國，是命運共同體。近期中國軍事力量大幅提升，不再掩飾其意圖，造成區域不穩定，影響世界秩序。日本防衛政策向來變化較小，但近來情勢已不容忽視，日前自民黨國防部會已提出強化政策的建言，日本政府也認真看待，並增加相關經費，希望借此提供嚇阻力，避免區域不穩定。

羅致政會中表示，感謝自民黨主動促成此次交流會的舉行，並恭喜日本成功舉辦奧運，在疫情期間展現日本的決心與能力，也感謝日本政府及自民黨的朋友對推動日本捐贈台灣300多萬劑疫苗上的努力。自民黨與民進黨身為執政黨，有義務提供人民自由、民主、安全的生活。而雙方在安全、環保、海洋、經濟等問題上，必須共同面對與行動。

羅致政直言，他們很清楚，這個區域最大的挑戰，就是在中國崛起後，帶來軍事、經濟、科技等各方面的衝擊。民進黨看到自民黨的許多具體行動，包括自民黨今年6月有對台政策的建言，可感受日方對推動台日關係的決心與方向。面對區域變局，台日有共同的利益與價值，也有共同的願景，期待未來有共同的行動來達成

羅致政說，台日關係最重要的基礎就是兩國人民對彼此的親切感與友好態度。今年一月，台灣駐日代表處公布民調，有78％日本民眾對台灣有親近感，67％日本民眾認為台灣可信賴，這是非常正面的基礎。日本台灣交流協會也有類似的民調，得到的結果也是對稱的。簡單來說，日本是台灣民眾感到最可信任、最親近的國家。

羅致政表示，今年4月26日，日本與美國高峰會後，日媒民調顯示，74％日本民眾支持日本參與台海穩定的相關努力，其中自民黨支持者更有八成支持相關努力。羅致政說，今日的對話，不只是政黨與政黨之間，更得到兩國民眾的支持，相信這種模式的對話會得到正面及具體的成果

蔡適應則說，此次對話象徵著兩國間的羈絆關係。基隆市在日本時期就是台灣對外重要的門戶，包括基隆港、城市街廓等許多規劃也是從那時開始，至今仍可以看到當初的影子。基隆在日本有兩個姐妹市，為沖繩縣宮古島市、日本海軍重鎮廣島縣吳市，這是很好的緣分。蔡適應說，期待這個對話機制成為慣例，在既有的一軌、二軌之外，開創全新的溝通管道

蔡適應提到，他和佐藤參議員都曾經擔任過職業軍人，他在1996年台海危機時，曾派駐金門前線，理解在前線作戰的高壓與保家衛國的使命，至今一直都沒有忘記。

謝佩芬會後表示，這是民進黨與自民黨首次舉辦這種模式的交流，台日間長期存在堅實友情，民進黨向來重視兩國關係，有鑑於兩國間在各領域的合作日漸密切，民進黨期待與自民黨透過此一交流會，就雙方皆深切重視的外交及安全議題，能有更深入的互動與合作。

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