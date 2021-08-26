政院拍板111年度總預算　社福最多占6018億、國防3547億

▲總預算編列情形。（圖／行政院主計處提供）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院會今（26）日通過主計總處提報之111年度中央政府總預算，將於8月底前送請立法院審議。行政院發言人羅秉成表示，還債共960億元金額是20年來最高；歲入共編列2兆2,391億元，各項歲出編列社會福利支出占6018億元，教育科學文化支出占4561億元、國防支出占3547億元，經濟發展支出占2607億元。

主計處報告，歲入共編列2兆2,391億元，較110年度增加1,857億元，約增9％；歲出共編列2兆2,621億元，較110年度增加1,262億元，約增5.9％。

總預算歲入歲出差短230億元，另債務還本960億元（占稅課收入5.1％），合共尚須融資調度財源為1,190億元，以舉借債務690億元及移用以前年度歲計賸餘500億元支應。

總預算債務舉借690億元（占總預算歲出3％），連同特別預算1,856億元，合共2,546億元，扣除肺炎特別預算後，占整體歲出總額8.7％（上限15％）。預估111年底累計債務未償餘額6兆4,197億元，占前3年度名目GDP平均數32％，較110年度減少0.9個百分點，距公共債務法規定之上限40.6％，尚有8.6個百分點（約1.7兆元）。

根據主計處規劃111年度中央政府施政項目預算編列情形：

（一）公共建設計畫：111年度總預算編列1,466億元，較110年度增加230億元，約增18.6％，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算857億元，合共2,323億元，較110年度相同基礎增加46億元，約增2％。如連同營業與非營業特種基金2,273億元，整體規模達4,596億元。

（二）科技發展計畫：111年度總預算編列1,063億元，較110年度增加138億元，約增15％，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算201億元，合共1,264億元，較110年度相同基礎增加140億元，約增12.4％。如連同國防科技經費138億元、營業與非營業特種基金250億元，整體規模達1,652億元。

（三）六大核心戰略產業推動方案：111年度總預算編列191億元，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算61億元、營業與非營業特種基金28億元，合共280億元，較110年度增加86億元，約增44.2％。

（四）國防經費：國防部主管111年度歲出編列3,726億元，較110年度增加108億元，約增3％，加計新式戰機採購特別預算401億元，合共4,127億元，較110年度相同基礎增加219億元，約增5.6％。如連同非營業特種基金590億元，整體規模達4,717億元。

（五）教育經費：111年度總預算編列3,234億元，較110年度增加166億元，約增5.4％，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算44億元，合共3,278億元。

（六）我國少子女化對策計畫經費：111年度總預算編列802億元，較110年度增加268億元，約增50.4％，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算8億元，合共810億元，較110年度相同基礎增加271億元，約增50.5％。如連同非營業特種基金54億元，整體規模達864億元。

（七）文化經費：111年度總預算編列270億元，較110年度增加14億元，約增5.6％，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算57億元，合共327億元，較110年度相同基礎增加17億元，約增5.5％。如連同非營業特種基金88億元，整體規模達415億元。

（八）中央對地方補助情形：111年度總預算編列1,965億元，較110年度增加72億元，約增3.8％，加計中央統籌分配稅款增加數221億元，111年度中央對地方整體協助財源共增加293億元，約增6％。

（九）長照服務經費：111年度總預算編列23億元，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算15億元及非營業特種基金569億元，合共607億元，較110年度相同基礎增加78億元，約增14.7％。