北市圖書館自修室、電腦區9／1開放　社大教職員3-7天定期快篩

▲北市圖書館自修室、電腦區9月1日開放。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃巈禾／台北報導

台北市立圖書館自8月1日起開放讀者入館，當時為避免群聚感染及配合室內容流人數規定，部分設施未開放。因應疫情趨緩，台北市政府今（25）日宣布，圖書館9月1日起開放智慧圖書館、自修室、電腦區；另外，社區大學、樂齡學堂也於9月1日開放，社大教職員工須每3至7天定期快篩。

台北市立圖書館9月1日起開放智慧圖書館、自修室、電腦區，不過自修室、閱覽區、電腦區席位降載至50%，入館人流維持降載至40%，幼兒使用空間和密閉活動空間則暫不開放。

台北市社區大學和樂齡學堂9月1日起開放，社大教職員工未施打疫苗或疫苗第1劑接種未達14天者，首次提供服務前，應提供3天內快篩或PCR檢驗陰性證明，且每3-7天定期快篩。

台北市樂齡學堂教職員工與學員未施打疫苗或疫苗第1劑接種未達14天者，首次提供或接受服務前，應提供3天內快篩或PCR檢驗陰性證明。課程以線上教學為原則或採用線上、實體多元教學模式；無法配戴口罩之實體課應暫緩或更動課程內容、教學方式，人員管理採分艙分流機制，規劃學員進出動線，並進行公共區域、共用電梯、廁所、休息空間等清潔消毒。