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婦南寮遊客中心晨運…遇「6犬猛追」嚇跌撞頭　昏迷1hr送醫救不回

▲▼新竹婦到南寮遊客中心晨運，遭野狗攻擊跌倒不治。（圖／翻攝當事人臉書）

▲婦人晨運經過斜坡處時遭到犬隻攻擊，因而跌倒撞傷頭部，昏迷1小時才被人發現。（圖／翻攝當事人臉書）

記者黃孟珍、莊智勝／新竹報導

新竹市一名75歲的王姓婦人21日清晨前往南寮遊客中心晨運，不料卻遭到犬隻追逐，王婦驚恐竄逃之際踉蹌跌跤，導致頭部重擊地面陷入昏迷，經送醫緊急搶救後，仍於當晚宣告不治死亡。事後檢警趕抵現場搜捕犬隻，將釐清是否有植入晶片，已追究飼主責任。

死者王婦的女婿在臉書PO文表示，當天丈母娘到南寮遊客服務中心晨運，經過斜坡處時突然遭到一群野狗追逐、攻擊，丈母娘當場驚嚇跌倒，造成顱內大量出血，事發經過1小時後才被遊客發現報案，當轄區員警到場時，丈母娘已經沒有呼吸心跳，雖然送醫緊急手術後一度恢復心跳，但最終仍因傷勢過重，於當晚8點不治。

女婿指出，丈母娘走了以後，才剛動完心臟支架手術的岳父相當自責當天沒有陪著妻子外出，情緒當場崩潰，在殯儀館料理後事時，還一度需要旁人攙扶。女婿向總統蔡英文、新竹市長林智堅喊話，「因為你們執政團隊長期行政裁量怠惰，造時我丈母娘受犬隻攻擊冤死，請給我岳父與我太太、給因為流浪動物管理不當導致層出不窮的受傷、死亡家屬，以及基於憲法保障應免於恐懼的社會大眾，一個公開的道歉！」

警方事後調閱現場監視器，確認王婦遭到6隻犬隻攻擊才會跌倒，後續也已到場搜捕犬隻，將釐清是否植入晶片，若有，將會追究飼主責任。

▼死者女婿到總統臉書留言，沉痛喊話。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼新竹婦到南寮遊客中心晨運，遭野狗攻擊跌倒不治。（圖／翻攝當事人臉書）

►油頭、稀疏有救了！

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