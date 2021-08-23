LIVE／高端開打「驚傳2人嘔吐倒地」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

國產新冠肺炎疫苗高端今（23）開打，根據中央流行疫情指揮中心截至8/21統計，意願登記高端有75萬6505人；今上午施打狀況大致良好，北部有接種站初估爽約率約5%。另，8/16日重啟系統登記選擇高端的20萬人，今天開始預約，27日接種。此外，上午傳出桃園有兩民眾打完疫苗後不適，一人昏倒、一人嘔吐癱軟，雙雙送醫。高端等疫苗施打情況，待指揮中心下午2點記者會時由指揮官陳時中說明。

高端疫苗保護效果備受關注，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎多次說明，以橋接方式來看，保護力差不多會是85-90%；目前檯面上的幾大廠牌疫苗，保護力最高為mRNA疫苗，約為95%、和高端同樣是蛋白疫苗的Novavax有90%；接著是腺病毒疫苗為70%。

上午開打，蔡英文總統至台北田徑場施打站注射全台第一針，負責該施打站的是台北長庚醫院，該院副院長黃集仁指出，10時30分許已有近200民眾接種完畢，報到率有95%；藝人焦糖哥哥也在台北市科教館接種站打疫苗，之後受訪表示：「高端早晚會獲取國際認證。」不過桃園有兩民眾打完疫苗後不適送醫，是否與疫苗有關仍待相關單位說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，聯亞昨也召開記者會強調，自家疫苗臨床表現優異，由於現行EUA標準是去年就制定，如今硬要算進Delta病毒株保護力，將再跟政府討論再拚一次EUA審查機會。董事長王長怡也直言，不然全世界會覺得很奇怪，「好好的一個廠，已經做得那麼好，其他疫苗也買不到，然後你將它丟掉、燒掉？」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）