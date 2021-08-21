拿「激戰女友片」去交流！遭上傳18禁網站　她一看片中女主角崩潰

▲阿傑拿性愛影片去跟網友交流。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）為前男女朋友，兩人在交往期間，曾經幾度合意拍下性愛影片。未料，之後阿傑卻將上述影片拿去與網友交流，誇張的行徑被花花知悉後，氣得報警處理。對此，新北地院審理後，依法判阿傑3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，阿傑與花花原為男女朋友，兩人交往時曾在住處內拍下多部性愛影片，但阿傑卻在明知道將上述影、照，傳送給他人，極可能會造成影、照遭到不當利用、散布、外流等情況下，卻仍是將影片、照片傳給網友，想要以此性愛影片與網友交流。阿傑將性愛影片分別傳送給於色情網站、交友軟體上認識的兩名網友後，果真也造成該影片被不當外流。

該段性愛影片不僅被外流到多個色情網站，甚至還被人貼到臉書上供網友瀏覽，而整起事件直到花花驚覺，自己成了色情影片的女主角後，才嚇得趕忙報警。對此，阿傑對於犯行坦承不諱，且又有照片截圖、對話紀錄、影片截圖、刊登畫面等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，阿傑的行徑已經對社會善良風俗產生影響，實有不該。

法官認為，阿傑因為一時失慮而犯下錯誤，且事後也已經賠償對方，雙方達成和解，同時也得到花花原諒，經過此次後，應會知道有所警惕，信無再犯之虞，考量其犯罪動機、目的、方法、手段、智識程度、家庭經濟狀況、犯後態度等一切情狀後，依網際網路張貼猥褻影像罪，判處他3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給緩刑2年。