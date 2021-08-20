▲「濕紙巾藏K他命」送集中檢疫所，陳時中強調：我們一定會查。（圖／翻攝王必勝臉書，下同）

記者嚴云岑／台北報導

醫福會執行長王必勝今（20）日在臉書公布昨日兩處集中檢疫所查獲親友送毒案例，目前全案已由檢調偵辦中。從照片中可見，家屬竟是在濕紙巾中藏匿6包K他命試圖偷渡。指揮官陳時中表示，爆出染毒事件的是林口與陽明檢疫所，過去也有類似案例。他強調，物資送到集檢所都會嚴格檢查，呼籲民眾不要以身試法。

Delta病毒肆虐全球，指揮中心要求巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉及緬甸等8國入境者需入住集中檢疫所，全國48處中央集中檢疫所也積極承擔高風險國家入境者及各項專案的集中檢疫工作。

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王必勝在臉書寫道，集中檢疫所開辦以來，常有住民抱怨集中檢疫所比較嚴格的管理，例如行李檢查、親友送來物資的檢查、禁煙禁酒等，但因為住民來自世界各地，「這是基於公共安全、秩序維護及確實管理的必要措施」。

▲染毒集中檢疫所搜出6包K他命。

王必勝受訪時提到，先前就陸續發現住民帶打火機等違規事件，也查獲親友送毒，昨天也在2處集中檢疫所分別查獲兩起親友送來物資內藏毒品的案子，已報案並交由檢調進一步偵察，他也感謝安全組保一總隊同仁正確的經驗判斷及細心檢查。

陳時中表示，爆出染毒事件的是林口與陽明檢疫所，檢調單位已開始著手進行相關的調查，過去集中檢疫所也搜出許多違禁品，像是火柴、打火機、菸酒等，陳時中強調，「送進去的東西我們一定會查」，也特別呼籲入住者不要有僥倖心態，如果涉毒，絕對以刑法處辦。

▼集中檢疫所親友送毒。（圖／翻攝王必勝臉書）