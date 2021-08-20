不斷更新／陳時中：8月24日起同住家人可共鍋！各縣市標準一次看

▲是否可以進行共鍋等，指揮中心將於23日進行說明。（圖／示意圖，無關本案／取自Pixabay）

地方中心／整理報導

中央流行疫情指揮中心19日透露8月23日以後防疫鬆綁規劃，同住家人在外吃合菜不需要再用隔板或梅花座，但目前仍在規劃階段。對此，《東森新媒體ETtoday》也統整各縣市對此的決策方向、指引。

台北市：

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家戶感染仍是目前主要傳染途徑，暫時不考慮開放同住家人共食。

新北市：

共鍋合菜規定要謹慎，難以界定對方是家人、朋友的關係，因此現階段仍會採取梅花座、隔板等，暫時不考慮開放共鍋。

基隆市：

市府將進行審慎評估後再決定。

桃園市：

考慮家庭成員共同特性，開放家人可以共鍋與合餐，若指揮中心實施防疫指引，桃園將同步實施。

新竹市：

等待中央指示。

苗栗縣：

共餐部份，將依中央公布指示後再決定。

台中市：

盧秀燕表示，基本上每個城市狀況不一樣，將視中央最後決定，市府再進行內部討論。

雲林縣：

現階段仍會維持內用梅花座並使用隔板；且日前剛發生確診者足跡來到雲林餐廳，所幸未發生感染情況，顯見餐廳仍需要維持目前管制，仍未到鬆綁的時刻。

嘉義縣：

8/24開放內用共鍋吃合菜做法目前中央研議中，目前尚未有明確指引，後續依中央指引規定辦理。

嘉義市：

目前尚未收到衛福部正式的餐飲內用指引更新版本，而且脫口罩內用已是防疫的可能破口，若是共鍋會更危險。未來在收到衛福部新的指引將再研擬討論。目前不跟進。

台南市：

內用共鍋部分，依中央公布指示後再決定。

高雄市：

內用鬆綁部分，高雄市衛生局將會依中央確認相關方向和政策後，依據地方風險進行評估。