國小女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議　診所：醫療無疏失

▲一名國小女老師到診所照胃鏡，不料3天後竟死亡，家屬捧遺照抗議。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市蕭姓國小女老師4月1日因為胃食道逆流到太平區一家診所就診，進行胃鏡檢查過程中竟然休克，雖然緊急轉送國軍總醫院搶救，3天後仍回天乏術，死者弟弟上午捧著遺照到診所前拉白條，抗議醫生草菅人命，醫療疏失，泣訴姊姊的女兒每天都哭著找媽媽。該診所表示，診治及急救過程都依照醫療常規進行，並無任何違失，也會本於誠意解決。

死者的弟弟蕭先生上午拉白布條、捧著姊姊遺照到診所前抗議，蕭說，姊姊死亡後，主治的詹姓醫生從未主動向家屬表達道歉，不聞不問，姊姊的女兒每天晚上都哭著找媽媽，令人鼻酸。

蕭說，第一次在台中市衛生局協調，雙方因為賠償金額差距過大失敗，8月16日在太平區公所進行第二次調解，結果當天詹醫師竟然沒有到場，而是在診所看診，對於被害人家屬失去親人的錐心之痛，完全不當一回事，此種做法及心態實讓被害人家屬及親朋好友無法接受並深感無比憤怒！他一定竭盡所能，為無辜死去的姊姊討回公道。

該診所事後發布新聞稿指出，針對蕭女士之醫療糾紛，本診所甚感遺憾，診治及急救過程均依照醫療常規進行，並無任何違失。事發後，醫師亦前往蕭女士告別式會場致意，復前往衛生局進行調解，嗣後亦主動洽詢蕭女士父親，是否前往醫師公會或調解會進行調解，經徵得蕭父同意，由診所聲請公所調解，經調解會於8月13日送達通知，訂於8月16日上午調解，惟因醫師16日另有要診，經徵得蕭父同意，向公所請假，並改定9月調解期日，因此，診所亦本於誠意及理性解決事情。

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