演員照變遺像廣告　業者被告怒嗆「又不是一線」

▲ 業者盜用演員照片當遺照 。（圖／翻攝 網易、上海青浦法院）

記者任以芳／綜合報導

大陸一位小有名氣的演員小園（化名）竟然被假死，發現的還是自己粉絲。原來，自己頭像竟然被用在被上海某墓園印在瓷像上當成銷售廣告。氣的小園向業者提告，對方竟然不在乎的說，「又不是一線明星，沒有辨識度。」

據《網易》報導指出，小園曾出演過幾部熱播劇，算是小有知名度。2018年的清明期間，粉絲祭掃時發現他的頭像照片，被上海某墓園印在瓷像上當成銷售廣告。小園覺得不受尊重，也侵犯肖像權，向上海市青浦區人民法院申請訴訟。

當時，小園要求墓園公開賠禮道歉，並且稱「涉案的頭像照片是此前為保健品公司拍的代言廣告，代言費為20萬元。 墓園擅自使用照片長達兩年，故認為經濟損失為50萬元。（單位：人民幣，同下）」最後，要求賠償經濟損失和精神損失100萬元，換算大約430萬台幣左右。

墓園業者稱，「收到律師函後第一時間已經下架涉案瓷像，無法辨認照片是否就是小園本人。 而且也不是一線明星，照片不具有公眾辨識度，因此不認同經濟損失。加上思想封建迷信，無法認同小園在精神上受到了影響。」

最後，法官在庭審中，小園一方提供保健品代言合同及代言照片，證明墓園盜用自己照片用在瓷像上。從法院提供證據可看出，業者不只盜用大陸演員小園照片，還使用其他外國人相片也未經同意，明顯侵犯肖像權，最後敗訴。