租房9年改變一生！搞笑藝人拿下漫畫最高獎《房東阿嬤與我》完結

▲日本搞笑藝人矢部太郎畫《房東阿嬤與我：從今以後》完結篇，近日已發行中文版。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

日本搞笑藝人矢部太郎在事業低潮時於東京郊區租房子，認識了高齡87歲的房東阿嬤，從剛開始的不適應，到後來成了忘年之交，他更因此畫下漫畫《房東阿嬤與我》賣破百萬冊！一度因房東生病不想再畫，直到聽見鼓勵「就當作是為房東阿嬤而畫吧」，於是將9年的租房回憶畫下完結篇《房東阿嬤與我：從今以後》，今（18）日已在台發行中文版。

矢部太郎10年前事業及人生低潮時，在新宿郊區租下一間透天厝2樓，認識了認識了87歲高齡、不可思議的房東阿嬤。談吐優雅但年事已高的阿嬤，不但下雨會幫他收衣服、送食物給他、關心他的感情，一開始曾經讓矢部不太適應。

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後來矢部發現，房東阿嬤沒有親人，所以把身為房客的他當成親人對待，兩人日後也成了忘年之交，平時不但會相約一起賞花、逛伊勢円百貨吃烏龍麵，還曾經結伴到鹿耳島旅行。

▲矢部太郎將跟房東阿嬤的生活日常畫成漫畫。（圖／新潮社提供）

奇妙的租屋遭遇，不但成了矢部跟同事們的話題，甚至在舞台劇朋友鼓勵下，讓他開始拿起筆，將跟房東阿嬤的生活日常畫成漫畫，在《週刊新潮》雜誌連載爆紅，引發日本社會熱烈迴響，也讓許多人開始思考「跨世代共同生活」的價值。

《房東阿嬤與我》第一部在日本2017年底出版後，一鳴驚人，不但登上暢銷冠軍，累計銷量破118萬冊，甚至讓第一次畫漫畫的矢部拿下日本漫畫界最高榮譽「手塚治虫文化獎」，日本讀者紛紛說他是「被搞笑藝人耽誤的漫畫家」，該作品也被譽為神奇之作，還有人一年內陸續買了7本分送親友。

▲暖心續集完結篇《房東阿嬤與我：從今以後》近日已發行中文版。（圖／新經典文化提供）



《房東阿嬤與我》除了感動了百萬名城市裡孤單的人，這場超越年齡的友誼，也被由NHK改編成電視動畫，更成為Oricon年度暢銷No.1及《達文西》雜誌表彰的日本2018年度代表書。

因為房東阿嬤生病，讓矢部一度不想再繼續畫下去，後來聽到前輩鼓勵「就當作是為房東阿嬤而畫吧！」於是他想著共居9年、就像沒有血緣親人般的阿嬤，畫下了《房東阿嬤與我：從今以後》作為完結篇。

如今《房東阿嬤與我：從今以後》由新經典文化取得授權，在台發行中文版，於今8/18上市。出版社也邀請《老派少女購物路線》作者洪愛珠、《用九柑仔店》漫畫家阮光民，一同在8/25晚間8點舉行新書線上免費座談，聊聊各自和阿嬤相處的溫馨故事，也談書中熱情的房東阿嬤如何改變了矢部太郎。

▲矢部太郎的漫畫被日本讀者譽為神奇之作（圖／©矢部太郎／新潮社）

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