快訊／聯亞將提申訴改以Delta測試？　陳時中14:00記者會說明

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日為因應COVID-19疫情，下午2時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨（16）日宣布聯亞國產疫苗緊急使用授權（EUA）審查未過，聯亞晚間聲明，將與CDE及TFDA申訴，提議以Delta變異株同時比較UB-612與AZ疫苗所產生的抗體力價，並以原來的兩項統計標準進行免疫橋接試驗，以客觀評估UB-612疫苗的中和抗體保護力，以免錯失了一個極有可能對抗Delta變異株的優良疫苗。

衛生福利部食品藥物管理署(以下簡稱食藥署) 表示，為積極因應新型冠狀病毒疾病(以下簡稱COVID-19)疫情防疫需求，於今(110)年8月15日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論聯亞UB-612新冠肺炎疫苗(以下簡稱聯亞疫苗)專案製造申請案。

食藥署指出，當日會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，惟中和抗體數據與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。會中經投票表決，與會專家出席計22人，除了主席不參與投票外，21人投票結果為4人補件再議，17人不同意通過，建議不予核准專案製造。此外，聯亞公司已規劃於印度展開第三期臨床試驗。