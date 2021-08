搶銀行「字太醜」沒人看懂！他遞威脅紙條慘被打發…心酸下場曝光

▲一名搶匪今年初搶了3次銀行,卻因「字太醜」只成功了一次。(圖/翻攝自Sussex Police網站,下同)

記者閔文昱/綜合報導

英國一名搶匪在今年3到4月間,於2週內搶了3次銀行,但僅有一次成功,另外2次竟因字跡太醜,銀行行員看不懂威脅紙條上的內容,將他打發離開而失敗,事後他也遭到逮捕,不過另類的搶劫失敗案例也讓不少人看傻了眼。

根據英國《太陽報》報導,67歲的搶匪艾倫(Alan Slattery)在今年3月18日進入當地一間銀行試圖搶截,他向行員遞上一張字條,上面以潦草的字跡寫著「你的螢幕無法阻止我,交出10英鎊和20英鎊,想想其他顧客們(your screen won’t stop whatI’ve got just hand over the 10s and 20s think about the customer's)。」但因行員看不懂,最後他只能悻然離開。

之後,艾倫用了同樣的手法又搶了2次銀行,但僅有第2次在聖倫納茲遇到的行員看懂他的筆跡,給了他2400英鎊(約新台幣9萬2000元),另外一次在黑斯廷斯遇到的行員則同樣不知道他要做什麼,直接將他打發離開,直到事後才認出紙條內容,報警處理。

警方隨後藉著銀行的監視器鎖定身份,並到艾倫的住處將他拘捕。警方也在艾倫住處發現大量作案用的紙條,以搶劫和搶劫未遂等罪名將他起訴。最終艾倫在7月16日被法院判處4年監禁和2年監督。

