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搶銀行「字太醜」沒人看懂！他遞威脅紙條慘被打發…心酸下場曝光

▲▼一名搶匪今年初搶了3次銀行，卻因「字太醜」只成功了一次。（圖／翻攝自Sussex Police網站）

▲一名搶匪今年初搶了3次銀行，卻因「字太醜」只成功了一次。（圖／翻攝自Sussex Police網站，下同）

記者閔文昱／綜合報導

英國一名搶匪在今年3到4月間，於2週內搶了3次銀行，但僅有一次成功，另外2次竟因字跡太醜，銀行行員看不懂威脅紙條上的內容，將他打發離開而失敗，事後他也遭到逮捕，不過另類的搶劫失敗案例也讓不少人看傻了眼。

根據英國《太陽報》報導，67歲的搶匪艾倫（Alan Slattery）在今年3月18日進入當地一間銀行試圖搶截，他向行員遞上一張字條，上面以潦草的字跡寫著「你的螢幕無法阻止我，交出10英鎊和20英鎊，想想其他顧客們（your screen won’t stop whatI’ve got just hand over the 10s and 20s think about the customer's）。」但因行員看不懂，最後他只能悻然離開。

▲▼一名搶匪今年初搶了3次銀行，卻因「字太醜」只成功了一次。（圖／翻攝自Sussex Police網站）

之後，艾倫用了同樣的手法又搶了2次銀行，但僅有第2次在聖倫納茲遇到的行員看懂他的筆跡，給了他2400英鎊（約新台幣9萬2000元），另外一次在黑斯廷斯遇到的行員則同樣不知道他要做什麼，直接將他打發離開，直到事後才認出紙條內容，報警處理。

警方隨後藉著銀行的監視器鎖定身份，並到艾倫的住處將他拘捕。警方也在艾倫住處發現大量作案用的紙條，以搶劫和搶劫未遂等罪名將他起訴。最終艾倫在7月16日被法院判處4年監禁和2年監督。

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