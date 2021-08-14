　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園警疫苗施打站宣導交通+犯罪預防

▲桃園警方在疫苗施打站以大型看板宣導交通安全及犯罪預防。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警方在疫苗施打站以大型看板宣導交通安全及犯罪預防。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局為有效防制交通事故及基於宣導交通安全教育之目的，連日利用民眾前來疫苗站施打，設置宣導攤位以「移動式多媒體平面影像宣導設備」及大型看板，主動向等候施打疫苗民眾進行交通安全宣導教育成效良好，也獲得市長鄭文燦的肯定。

▲並引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，播放交通安全宣導影片。（圖／桃園警分局提供）

▲並引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，播放交通安全宣導影片。（圖／桃園警分局提供）

桃園市政府於8月12、13日辦理「桃園市第5輪疫苗預約接種」及「桃園市警察、消防及環保人員，AZ疫苗第二劑專案施打」，桃園警察分局為有效防制交通事故及基於宣導交通安全教育之目的，運用公務資源於桃園區7處施打站，設置交通安全宣導攤位，主動向等候施打疫苗民眾進行交通安全宣導教育。

▲獲得市長鄭文燦好評和肯定。（圖／桃園警分局提供）

▲獲得市長鄭文燦好評和肯定。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局更引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，架設於疫苗施打站，讓等待施打疫苗民眾觀看交通安全宣導影片，了解交通事故發生之前因後果；更後製交通事故發生實例影片，分析研判交通事故原因，教育用路人防禦駕駛觀念。13日桃園市鄭市長及警察局長陳國進並親自蒞臨桃園展演中心施打站慰問，分局長邱紹洲親自向市長簡介本套設備，深獲鄭文燦市長好評。

►健康Q彈可水洗舒眠枕，特價中

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
柯以柔離婚卡3年　郭宗坤「超慘近況曝光」！
快訊／囂張逆向嗆殺陳時中！「野馬車主」自撞整台報銷
「月給22萬」嫌不夠！醫師娘年年吵要錢　人夫崩潰：一年只休7
3縣市大雨特報！午後「大雷雨熱區」曝　熱帶低壓最新路徑出爐
快訊／高雄左營「水淹小腿肚」畫面曝！　居民崩潰狂哀號
童仲彥舊愛「邱主任」懷孕了？　孩子的爹是中部直播天王
泰醫護「加打第3劑BNT」　鼻孔出血倒地慘死！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

36年遲來的團圓

桃園警疫苗施打站宣導交通+犯罪預防

五倍券不用再繳1千元　黃偉哲：非常非常接地氣！

長期推廣台灣文創住房美學　承億文旅實踐「飯店即是美術館」

花蓮金針花季來臨！採人流總量交通管制　警貼心設臨時服務站

垃圾源頭減量獲成效！台東榮獲環保署卓越獎　回收率創新高

花蓮聯合海葬啟航開放報名　9月9日花蓮港外擧行拋灑儀式

新竹古蹟東門城化身「光之島」環形劇場　四大亮點一次搶先看

消防局長下令看《火神眼淚》被罵　原因是35年前一場郵輪爆炸

快訊／台南東山區農具倉庫傳火警　消防人員全力搶救撲滅

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

披薩盒太大！機車「出奇招載送」後座乘客倒坐他嚇壞：好尷尬...

行人走斑馬線「差點被大車撞」！　騎士按喇叭提醒...及時救回一命

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

36年遲來的團圓

桃園警疫苗施打站宣導交通+犯罪預防

五倍券不用再繳1千元　黃偉哲：非常非常接地氣！

長期推廣台灣文創住房美學　承億文旅實踐「飯店即是美術館」

花蓮金針花季來臨！採人流總量交通管制　警貼心設臨時服務站

垃圾源頭減量獲成效！台東榮獲環保署卓越獎　回收率創新高

花蓮聯合海葬啟航開放報名　9月9日花蓮港外擧行拋灑儀式

新竹古蹟東門城化身「光之島」環形劇場　四大亮點一次搶先看

消防局長下令看《火神眼淚》被罵　原因是35年前一場郵輪爆炸

快訊／台南東山區農具倉庫傳火警　消防人員全力搶救撲滅

電動車路上沒幾台「真的會變未來趨勢？」　網吐真相：已不可逆

湖人球衣贊助商Wish合約到期　新季金額將上看2億美元

打過2劑疫苗！日本藥劑師忘了「2個月後又打2劑」　現況曝光

36年遲來的團圓

「深夜裡的法國手工甜點」突停業消毒　北市衛生局證實有確診足跡

快訊／一周前囂張逆向！「野馬車主」今對撞女騎士　跑車整台報銷

黃金救援倒數11小時！80人陸空大搜救　落水女代表還沒找到

致敬東京奧運　故宮南院超美水舞秀加碼3D水幕魔鏡

55歲男星排隊被叫阿伯「太誇張」：跟我開玩笑嗎？ 一回頭釋懷了

歐盟擬立法統一手機充電器　「Type-C勝出！」蘋果衝擊大增

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

地方熱門新聞

消防局長下令看《火神》　原因是35年前一場爆炸

新竹古蹟東門城化身「光之島」環形劇場

遭指破口推手　鄭文燦：很low的行為

暴雨襲擊台南沒事！

花蓮聯合海葬開放報名　9月9日擧行拋灑儀式

台北市確診個案台南疫調足跡曝光

推動垃圾減量獲成效　台東榮獲環保署卓越獎

創世基金會普渡拜這款超有愛心

台南東山區農具倉庫傳火警

五倍券不用再繳1千元非常接地氣

苗德芳教養院虐死員工　遭停辦1年　

台北確診個案台南疫調足跡曝光

桃園市區公車303大溪－鶯歌經八德　16日起試營運

花蓮金針花季來臨　賞花採人流總量與交通管制

更多熱門

相關新聞

柯文哲「1句話」評價帛琉打疫苗　網驚：突破盲腸

柯文哲「1句話」評價帛琉打疫苗　網驚：突破盲腸

台帛旅遊泡泡首發團最快明（14日）出發，由於旅客返台僅需落實「5+9」加強版自主健康管理，當地又能提供3種疫苗施打引熱議；不過，台北市長柯文哲今（13日）卻認為，買疫苗回來打就好，不解為何疫情期間還要放寬旅遊泡泡來「錦上添花」。消息曝光後，引發鄉民驚呼，「突破陳時中的盲腸！」

反酒駕危駕　南投小小波麗士出任務

反酒駕危駕　南投小小波麗士出任務

有錢人飛美打疫苗「8人返台確診」！醫曝原因搖頭了

有錢人飛美打疫苗「8人返台確診」！醫曝原因搖頭了

打完疫苗猛喝水害「肺積水」　醫：2類人注意

打完疫苗猛喝水害「肺積水」　醫：2類人注意

剛打AZ！她被超壯背肌馬踢手秒哭

剛打AZ！她被超壯背肌馬踢手秒哭

關鍵字：

桃園警察分局打疫苗宣導交通安全犯罪預防

讀者迴響

熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

女星買1200威力彩「中獎了」！

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

外送箱沒蓋上！隔天長出一球萌毛

謝淑薇再轟網協：騙過我很多次

文藻系花爆COS女僕不雅片外流

小六男被賞巴掌耳膜破裂　求償37萬元下場曝

跟風吳宗憲買紅色特斯拉　余祥銓新車「拒借媽媽李亞萍開」

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面