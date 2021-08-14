桃園警疫苗施打站宣導交通+犯罪預防

▲桃園警方在疫苗施打站以大型看板宣導交通安全及犯罪預防。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局為有效防制交通事故及基於宣導交通安全教育之目的，連日利用民眾前來疫苗站施打，設置宣導攤位以「移動式多媒體平面影像宣導設備」及大型看板，主動向等候施打疫苗民眾進行交通安全宣導教育成效良好，也獲得市長鄭文燦的肯定。

▲並引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，播放交通安全宣導影片。（圖／桃園警分局提供）

桃園市政府於8月12、13日辦理「桃園市第5輪疫苗預約接種」及「桃園市警察、消防及環保人員，AZ疫苗第二劑專案施打」，桃園警察分局為有效防制交通事故及基於宣導交通安全教育之目的，運用公務資源於桃園區7處施打站，設置交通安全宣導攤位，主動向等候施打疫苗民眾進行交通安全宣導教育。

▲獲得市長鄭文燦好評和肯定。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局更引進「移動式多媒體平面影像宣導設備」，架設於疫苗施打站，讓等待施打疫苗民眾觀看交通安全宣導影片，了解交通事故發生之前因後果；更後製交通事故發生實例影片，分析研判交通事故原因，教育用路人防禦駕駛觀念。13日桃園市鄭市長及警察局長陳國進並親自蒞臨桃園展演中心施打站慰問，分局長邱紹洲親自向市長簡介本套設備，深獲鄭文燦市長好評。

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