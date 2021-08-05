打完疫苗猛喝水害「肺積水」　醫警告：這2類人要注意

▲醫師提醒，心臟病患和洗腎病人施打完新冠肺炎疫苗若喝太多水，恐會造成肺積水。

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫苗正在各地施打，醫師常提醒民眾施打完後要多喝水，但75歲有心臟病的張姓老翁在2週前打了莫德納疫苗後猛喝水，卻造成肺積水住院。衛福部彰化醫院心臟科主任何東錦表示，心臟不好，忌諱短時間內喝太多水，要慢慢喝，避開肺積水風險。腎臟病患者也有同樣的肺積水可能性，絕不能多喝水。

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患有心臟病張姓老翁指出，他聽人說打完疫苗後要多喝水，才會接連幾天都喝了不少水，也不知喝了多少，但一次大概就喝1公升，想說多喝水也不會有壞處。患者表示，他在施打完疫苗的幾天後開始咳嗽，晚上睡覺時更咳，甚至得坐著睡覺才能入眠，也會喘，胸部也會痛，他懷疑是疫苗的副作用或是感冒，忍了幾天後，小腿出現水腫，他才趕快就醫，沒想到是肺積水，更沒想到可能是多喝水引起的。

部彰醫院心臟科主任何東錦表示，心臟就像幫浦一樣，不斷收縮把肺部的含氧血打到全身，但是心臟病患因心臟較無力，若短時間喝進太多水，來不及把水分送到腎臟排除，就容易發生肺積水，張姓患者患有慢性心臟衰竭病史，應該是短時間猛喝水才會釀禍，不太可能是疫苗的影響。

▲部彰心臟科主任何東錦指出，心臟病患因心臟較無力，若短時間喝進太多水，來不及把水分送到腎臟排除，就容易發生肺積水。（衛福部彰化醫院提供）

何東錦指出，接種完疫苗最好要定時量測體溫多喝水，但心臟病患者最好還是維持平常的飲用量比較好，若要多喝水，也要慢慢地拉長時間喝，讓心臟有足夠的運作時間，才不會有肺積水的風險，否則一旦發生肺積水，最嚴重的還可能因呼吸衰竭而死亡。

部彰醫院腎臟內科主任蔡旻叡說，洗腎等嚴重腎臟病變的病人也要記得打完疫苗後不能喝太多水，因為他們沒辦法像正常腎臟功能的人可以隨時自我調節多餘的水分，而必須到了洗腎的時候才能移除，萬一喝太多水，也可能產生全身性水腫，使得體內水分多到造成肺積水。

▲部彰腎臟內科主任蔡旻叡提醒，洗腎等嚴重腎臟病變的病人要記得打完疫苗後不能喝太多水。（衛福部彰化醫院提供）

蔡旻叡表示，洗腎患者打完疫苗就按平時的喝水量，千萬不能再多喝，因此，他們發了普拿騰的藥物及單張衛教單給洗腎患者，一再提醒患者在打疫苗之後「請勿多喝水」。

2位主任指出，一般而言，肺積水的主要原因有上述的「心因性」及「腎因性」，為了避免發生肺積水，這2大類病人的飲水量都要控制。



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