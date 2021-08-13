陸軍586旅連長「戴口罩競走5km」體測猝死　高大成說話了

▲陸軍586旅連長戴口罩參加競走5公里體測時突然猝死，圖非當事人。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

陸軍第十軍團586旅聯兵一營機步連長王姓上尉，12日進行5公里健走體測時，突然昏倒、後腦杓撞擊地面昏迷，送醫後宣告不治。對此，法醫高大成推測可能是腦血管問題，「血管破掉一直流血，血壓又很高，可能性很大」。

陸軍第十軍團指揮部13日表示，王姓上尉12日進行5000公尺競走的體能測驗，快到終點前突然昏迷，頭部撞擊地面。現場同仁見狀立刻進行急救、電擊，並由待命的救護車送醫，但王姓上尉仍不治。

▲高大成推測死因是腦血管破裂。（圖／東森新聞）



陸軍十軍團發言人詹國義少將表示，王姓上尉平時狀態都正常，過去測驗也都沒有異狀，因此詳細死亡原因仍待法醫釐清，對於王姓上尉的事情感到哀痛及不捨，後續將協助家屬辦理治喪事宜；另持恆強化訓練安全防處作為，以降低類況風險。

對此，法醫高大成表示，王姓上尉的死因需要在解剖時看出血位置，若在頭骨跟蜘蛛網膜中間，就代表跌倒致命：若是腦內出血，則可能是血管破裂，運動時血壓升高，大量出血導致，「這個可能性很大」。據悉，戴口罩運動前若沒做好暖身，運動時呼吸會更加急促，可能導致血管爆裂，引發中風。

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