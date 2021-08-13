等不到巴黎奧運…24歲女選手家中猝死　IG留最後「心碎訊息」

▲紐西蘭場地自由車好手波德莫爾猝逝，得年24歲。（圖／翻攝自Instagram／liv_podmore）



記者王致凱／綜合報導

紐西蘭場地自由車選手波德莫爾（Olivia Podmore）9日驚傳猝逝，得年24歲，其葬禮13日在基督城舉行。波德莫爾的死亡原因並未被公布，不過外傳她長期承受心裡壓力，因此外界推測為自殺。

波德莫爾2016年曾代表紐西蘭征戰里約奧運，並分別在2017和2020年獲得紐西蘭全國錦標賽冠軍，不過他本屆東京奧運並未入選國家代表隊，加上經歷子宮內膜異位術和失戀等打擊，心理健康受影響。

波德莫爾原本將目標放在2024巴黎奧運，不過他過世前幾個小時曾在IG發文說，「比賽就是一場戰爭。當你贏得比賽時，感覺與眾不同，但當你輸了，即使獲得資格也沒有被選中，當你沒有達到社會的期望，這都是因為你為這項運動付出的一切，這種感覺也是與眾不同的。」不過這則貼文已經被移除。

波德莫爾的好友、紐西蘭划艇好手莫瑞（Eric Murray）表示，他8日還曾和波德莫爾一同去滑雪，當時她看起來很開心，沒想到會成為最後一面。莫瑞說，波德莫爾留下的最後訊息是一條「希望不會在其他人身上看到的訊息」，包括最近奧運賽場上許多備受矚目的運動員，也都談及心理健康問題。

紐西蘭奧委會則發表聲明說，「我們向她（波德莫爾）的家人、朋友和其他同感悲痛的人表達哀悼。」紐西蘭奧會表示，紐西蘭自由車代表隊從東京返國後才得知噩耗，目前正提供隊員們心理健康支持。

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