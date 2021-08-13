　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

等不到巴黎奧運…24歲女選手家中猝死　IG留最後「心碎訊息」

▲紐西蘭場地自由車好手波德莫爾猝逝，得年24歲。（圖／翻攝自Instagram／liv_podmore）

▲紐西蘭場地自由車好手波德莫爾猝逝，得年24歲。（圖／翻攝自Instagram／liv_podmore）

記者王致凱／綜合報導

紐西蘭場地自由車選手波德莫爾（Olivia Podmore）9日驚傳猝逝，得年24歲，其葬禮13日在基督城舉行。波德莫爾的死亡原因並未被公布，不過外傳她長期承受心裡壓力，因此外界推測為自殺。

波德莫爾2016年曾代表紐西蘭征戰里約奧運，並分別在2017和2020年獲得紐西蘭全國錦標賽冠軍，不過他本屆東京奧運並未入選國家代表隊，加上經歷子宮內膜異位術和失戀等打擊，心理健康受影響。

波德莫爾原本將目標放在2024巴黎奧運，不過他過世前幾個小時曾在IG發文說，「比賽就是一場戰爭。當你贏得比賽時，感覺與眾不同，但當你輸了，即使獲得資格也沒有被選中，當你沒有達到社會的期望，這都是因為你為這項運動付出的一切，這種感覺也是與眾不同的。」不過這則貼文已經被移除。

波德莫爾的好友、紐西蘭划艇好手莫瑞（Eric Murray）表示，他8日還曾和波德莫爾一同去滑雪，當時她看起來很開心，沒想到會成為最後一面。莫瑞說，波德莫爾留下的最後訊息是一條「希望不會在其他人身上看到的訊息」，包括最近奧運賽場上許多備受矚目的運動員，也都談及心理健康問題。

紐西蘭奧委會則發表聲明說，「我們向她（波德莫爾）的家人、朋友和其他同感悲痛的人表達哀悼。」紐西蘭奧會表示，紐西蘭自由車代表隊從東京返國後才得知噩耗，目前正提供隊員們心理健康支持。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
《料理之王2》導師一句話　主持人Lulu嚇傻
福原愛被爆　下一步要拍性感寫真
24歲奧運女選手家中猝死　IG留「心碎訊息」
誠品資安系統驚傳遭攻擊！　上百會員5天被騙千萬
樂購蝦皮取代蝦皮支付　仍有這關要過
快訊／蝦皮遭廢止執照許可！將委「樂購蝦皮」做第三方收付
缺錢賣20張股票　手滑「按到買」還成交！事後1舉動被罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國追加採購3千萬劑輝瑞　另取得「3千萬劑優先權」

等不到巴黎奧運…24歲女選手家中猝死　IG留最後「心碎訊息」

巴士遇襲中方9死　巴基斯坦指控：印度、阿富汗情報單位涉案

胎兒測心跳「頭上戳出2個洞」！出生腦部感染化膿　3月大已動刀4次

美國與塔利班20年糾纏戰終落幕！　4QA一次看懂「阿富汗戰爭」

印度邪教殺5歲女童獻祭！屍體旁留詭異紅布　兇手竟是親生父

61歲阿嬤要嫁了！鮮肉尪「比小女兒還幼齒」　羞曝：性事超棒

才207天就出獄！李在鎔假釋遭批特權　文在寅喊話：為國家利益著想

日本疫情煞不住！　單日新增首破2萬大關　東京首破5千例

日本疫情全面失控！　醫師協會要求：應全國同時進入緊急事態宣言

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

莫莉聯名遭酸「只是挑顏色」氣哭正面剛網友　曾「多次陷低潮」淚訴：不是沒有感覺...

韓國追加採購3千萬劑輝瑞　另取得「3千萬劑優先權」

等不到巴黎奧運…24歲女選手家中猝死　IG留最後「心碎訊息」

巴士遇襲中方9死　巴基斯坦指控：印度、阿富汗情報單位涉案

胎兒測心跳「頭上戳出2個洞」！出生腦部感染化膿　3月大已動刀4次

美國與塔利班20年糾纏戰終落幕！　4QA一次看懂「阿富汗戰爭」

印度邪教殺5歲女童獻祭！屍體旁留詭異紅布　兇手竟是親生父

61歲阿嬤要嫁了！鮮肉尪「比小女兒還幼齒」　羞曝：性事超棒

才207天就出獄！李在鎔假釋遭批特權　文在寅喊話：為國家利益著想

日本疫情煞不住！　單日新增首破2萬大關　東京首破5千例

日本疫情全面失控！　醫師協會要求：應全國同時進入緊急事態宣言

熱浪來襲！　專家曝降溫小撇步：睡前把「棉被」放進冰箱

網紅整型毀容崩潰：臉比命重要！　「站頂樓想不開」救援畫面曝光

快訊／砍死前男友！「苗栗女煞」關公前洗兇刀　法院裁定羈押禁見

《戲說台灣》演精怪！男星看「新角色名稱」傻眼　7000人朝聖笑翻

告別偏頭痛緊箍咒！醫曝治療「3大觀念」：寫日記也有效

影／達人帶路教存股 17年存6500萬年領220萬股利

跟風吳宗憲買紅色特斯拉　余祥銓新車「拒借媽媽李亞萍開」

減稅有譜！「基本生活費」調高1萬元　增幅創新高、扣除有感

桃猿5局棒打2轟17安　統一0比14落後

超暖！盧廣仲手抄心經、魚丁糸家凱和小孩作畫　全捐出做公益　

國際熱門新聞

德BNT疫苗原廠：手續完成就交貨台灣

奧運奇怪國名　CNN揭中華台北真相

A片業者砸2億邀馬斯克拍A片

61歲嬤甜嫁小鮮肉！羞曝：性事超棒

美驚現致命「類鼻疽病」！4人神秘染病已2死

遭中國人罵「卧槽」！南韓選手以為喊加油

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

阿富汗第3大城淪陷　3000美軍急援撤離使館人員

時空旅人警告：外星人2年後秘密滲透

哥倫比亞變異株擴散28國　疫苗效力曝光

即／路透：家樂福將出售台灣事業

確診者離開4分鐘後坐同張椅子！2大學生還是染疫

25歲台男詐領美國逾億紓困金　買名車金錶

塔利班7天破10城　阿富汗政府妥協

更多熱門

關鍵字：

Olivia Podmore

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

女星買1200威力彩「中獎了」！

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面