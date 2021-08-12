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雞肉解凍引來不速之客！他湊近一看驚見「蒼蠅悽慘下場」

▲▼0。（圖／翻攝自推特／@Nu_Sieben）

▲蒼蠅口器被冰黏住。（圖／翻攝自推特／@Nu_Sieben）

實習記者高琳景／綜合報導

蒼蠅幾乎人見人厭，尤其在飛到食物上舔食更是讓人生氣。日前國外一名網友將一塊雞肉從冷凍庫拿出來退冰，準備待會兒料理，沒想到當他再回來看時，發現一隻蒼蠅在上方不肯飛走，仔細一看才發現，牠的口器被死死黏在雞肉上，怎麼也都拔不下來。

男網友（@Nu_Sieben）近日在推特發文，表示當天把一塊冷凍雞肉拿出來退冰，準備晚點拿來煮飯用，沒想到僅一下下的時間，當他再回到現場看那塊肉時，竟發現雞肉上多出一隻蒼蠅，且還不斷地繞圈圈。

從影片中可見，這隻蒼蠅不斷地繞圈圈，看起來有些忙碌，於是推主稍微湊近一看，才發現原來蒼蠅的口器被死死黏在雞肉的包裝外膜上，牠不停轉動身體試圖逃脫、不斷用腳奮力向後推，但掙扎許久還是無法將口器拔下來。由於畫面太過有趣，讓原Po立刻將畫片拍下分享至推特上。

影片曝光至今，已累計超過4萬多人觀看。不少網友看見影片後，直呼「不說了，這畫面真的太悽慘了」、「雖然蒼蠅是我最討厭的昆蟲之一，但我蠻同情牠的」、「還是把牠翅膀剪掉，讓牠跟蟑螂一樣一起生活」、「所以你最後怎麼救牠？」、「第一次為了牠的苦難，感到難過」。

據了解，蒼蠅大多以腐敗的有機物為食，因此較常出現在髒亂的環境，而牠們具有舐吮式的口器，會汙染食物和傳播病菌，因此被視為害蟲的存在。

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