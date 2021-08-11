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社會 社會焦點 保障人權

台中民宅火警「2歲童1人在家」揪出是黑戶　父認：短暫外出送貨

▲▼台中市家暴防治中心主任侯淑茹表示，男童父親將接受親職教育。（圖／ETtoday資料照）

▲台中市家暴防治中心主任侯淑茹表示，男童父親將接受親職教育。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東區富榮街昨天發生一起住宅火警，消防員趕往後立即撲滅，赫然發現屋內有名2歲男童正在睡覺，社會局獲報介入調查，2歲童是65歲顏姓父親和越南籍女移工所生，至今尚未報戶口，顏父坦承短暫外出送貨馬上回來，不知道不能獨留幼童在家，社會局除了協助取得身份外，也要求顏男接受親職教育。

▲▼台中市家暴防治中心主任侯淑茹表示，男童父親將接受親職教育。（圖／ETtoday資料照）

消防局昨天上午9點多派出28名消防員趕赴住宅火場，發現竟是瓦斯爐上一只燒焦的鐵鍋冒出濃煙，當時只有1名2歲男童在家睡覺，還好及時撲滅，否則後果不堪設想。

社工人員接獲通報前往了解後，家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，男童除了父親之外，還有父親的女友，及一名成年哥哥，在家人照顧和生活環境上還可以，和鄰里關係也很好。

侯淑茹說，被鄰居通知趕回來的顏父坦承疏失，心想只是趁著小孩睡覺的短暫時間外出送貨，並不知道不能獨留幼童在家，而顏父也主動告知，男童是他和越南籍女子所生，越女已不知去向，至今尚未幫小孩報戶口。

社會局表示，男童爸爸違反兒少權法第51條「父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童獨處」規定，將依法開立行政處分親職教育，後續也會協助男童取得身分和就學。

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