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快訊／體育署長張少熙晚間請辭！5點聲明曝光：我盡力了

▲▼教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）

記者柯振中／綜合報導

台灣國手先前出發參加東奧，卻因為「經濟艙事件」，引起廣泛討論。對此，體育署長張少熙10日晚間發出5點聲明，已經盡力朝著體育改革的目標前進，並請辭體育署長一職，之後將重返台師大，擔任教職。

以下為張少熙的聲明：

一、8/9（一）下午我參加奧運代表團的選手、教練、工作人員，皆已陸續平安抵達國門，為東京奧運劃下完美句點。此次中華健兒共計獲得2金4銀6銅，創下歷屆參賽最佳紀錄，感謝在這次奧運中付出的所有人員，包含努力不懈，勇敢奮戰的選手們；積極訓練，無微不至照顧選手的教練、醫生、防護員；熱情安排、隨時備援的日本代表處；專業防疫指導的中央流行疫情指揮中心；忍辱負重、奔波協調的中華奧會及體育署同仁，因為每個人的無私付出，創造了歷屆奧運最佳成績，也讓世界各國看見台灣健兒精彩的表現。

二、有關團隊出發前，發生機位安排欠妥事宜，本人已於第一時間向長官提出口頭及書面辭呈，以表達對此事的負責態度。礙於奧運開幕在即，承長官指示請辭待命，本人銜命前往東京，陪同選手完成最後一哩路，以達成奧運參賽所有工作為最重要考量。如今工作順利結束，也繳出亮眼的成績單，本人將按照原先計畫，於檢疫結束後，離開署長職務，回到臺灣師大擔任教職，在教育工作上奉獻自己微薄力量；也期許自己，未來無論在任何崗位，都會繼續為體育發展奉獻心力。

▲▼體育署署長張少熙。（圖／記者張克銘攝）

▲張少熙表示，從擔任署長一職以後，已經盡力朝體育改革的目標前進。（圖／記者張克銘攝）

三、有關媒體人士昨日指出，本人發動體育界人士，希望可以留任署長職務一事，實為對本人的不實指控。誠如本人在返國時受訪所說，本人非常感謝所有選手、教練、體育人的支持和鼓勵，但絕無發動任何人為留任一事表達爭取，也完全沒有想藉奧運成績爭功諉過，此事關乎個人名譽，也是本人最看重之事，請給體育界終身奉獻的老兵一個最基本的尊嚴。若有確切證據，請據實提出，否則請勿再藉公眾媒體傷及他人名譽。

四、國際奧會甫通過新版奧林匹克格言：「更快、更高、更強及更團結（faster, higher, stronger, together）」，團結即是凝聚力，運動可以是營造和諧社會的公約數。行政團隊形同接力賽，每一棒都很重要，感謝總統、蘇院長及潘部長重視體育發展及支持預算倍增；也感謝歷任主委及署長奠定紮實基礎，所有同仁堅守崗位，克盡職責。

五、體育事務經緯萬端，改革非一蹴可幾，本人自擔任署長職務以來，已盡力朝體育改革目標前進。東京奧運的好成績只是個開端，盼望下一位接棒者能繼續努力，往前邁進，許體育一個光明燦爛的未來！最後，衷心感謝大家的支持與鼓勵，山水有相逢，我們後會有期！

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