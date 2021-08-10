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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸軍八輪甲車遇溪水暴漲！在溪床熄火受困　六軍團：調查釐清中

國防工業展15日登場　八輪甲車迫砲型M2樣車將展出。（圖／軍聞社）

▲八輪甲車。（示意圖非當事車輛／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

陸軍第六軍團指揮部10日表示，其所屬關渡地區指揮部一輛八輪甲車，於三軍聯訓基地訓練，行經保力溪時， 疑似因溪水暴漲致甲車熄火；不過，帶隊幹部處置得宜，車內人員及裝備均迅速安全撤離，車輛亦已拖出溪床，無傷損情事，至於詳細事故原因，刻由專案小組調查釐清中。

第六軍團指出，本起事件因單位平日落實危安狀況應處教育，相關人員確遵標準作業程序處置，有效損害管控；後續將儘速完成車輛修護，並通令所屬持恆強化訓練與防險作為，確維部隊行動安全。

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