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國民年金到底該不該繳？　過來人曝「超悲慘經驗」：請三思

▲▼有網友收到國民年金繳費通知，納悶「不繳會怎樣嗎？」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲有網友收到國民年金繳費通知，納悶「不繳會怎樣嗎？」（圖／翻攝爆廢公社）

記者邱晟軒／綜合報導

國民年金制度一直以來都頗有爭議。近日就有一名網友發文指出，自己收到催繳通知，猶豫是否應該繳清，納悶若是不理會繳費通知會有什麼下場？貼文一出，立刻引發網友搖頭直呼國民年金制度根本是「失業懲罰金」、「領不到的東西幹嘛繳！」、「之前繳了幾期，現在都撕掉」。

有一名網友今（10日）在臉書社團《爆廢公社公開版》中發文指出，自己收到了國民年金繳費通知單，通知他在月底前要繳清保險費用。原PO納悶向網友提問「當你收到這個你們會去繳？還是不理會？不繳會怎麼樣嗎？」

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貼文一出，引發網友狂噴反駁國民年金制度，紛紛表示「根本是失業懲罰金」、「要繳不如拿去買樂透或刮刮樂」、「從來沒繳過」、「之前繳了幾期，現在都撕掉」、「從開辦到現在都沒繳過」、「不繳，一個月只領4000多根本也無法活」、「那是權利不是義務要繳的」、「笨蛋才去繳！」；也有網友特別指出，「不繳的話，會強制扣款有勞保的配偶薪資，當時為了不被扣款才繳，不過這個年金真的爛到靠北希望政府能夠加碼改善。」

▲▼有網友收到國民年金繳費通知，納悶「不繳會怎樣嗎？」。（圖／翻攝爆廢公社）

▲有網友收到國民年金繳費通知，納悶「不繳會怎樣嗎？」。（圖／翻攝爆廢公社）

還有過來人分享自身經驗，「要繳之前請考慮清楚！家父在生之前繳國民年金大約10多年，滿65歲生日後隔月可以開始領國民年金養老，大約領3000上下（看繳多久下去算），才領3、4次因病辭世，想說應該可以申請喪葬補助，後來詢問之後告知已經開始領國民年金退休金，死亡後不能申請喪葬補助費，以往繳的國民年金就這樣沒了，請三思！」

本站曾報導「轉職、待業空窗期國民年金要繳嗎？　勞保局一次說清楚」內文指出，勞保局國民年金組組長李靜韻表示，「國民年金不管你繳多久，在未來退休之際就會有年資，就算只有繳幾天、幾周都會有紀錄，所以說在退休後這筆錢還是可以按照國民年金的請領公式拿到，且在繳納期間勞工仍有「生育給付」、「喪葬給付」等一次性保障。」

李靜韻提醒，現在國民年金可以有10年緩衝期補繳保費，但國保不會有滯納金，只會有很少的利息，年利率是按照中華郵政的標準下去計算，大概也只有0.78%左右，因此，只要在10年補繳完成，在退休的時候還是可以領到國保的退休金；不過如果你一直沒繳，只要超過10年就不得再補繳，未來給付的權益將會受到影響。

▼要不要繳納國民年金，網友意見很一致。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼有網友收到國民年金繳費通知，納悶「不繳會怎樣嗎？」。（圖／翻攝爆廢公社）

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