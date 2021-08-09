好友拐13歲小女友逃家！他義氣相挺騎10公里車幫載　下場慘賠40萬

▲男子協助好友接應13歲小女友，最終以40萬元達成和解獲緩刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義13歲少女小花（化名）與家人吵架，其網路認識的男友阿義（化名）知悉後，竟慫恿她離家出走，小花於是假裝出門上學，但卻是跑到與阿義相約的地點會合，最後被阿義的同事阿勇（化名）載走。小花阿嬤當晚見小花未返家焦急報警，全案才因此曝光。法院審理後，認為阿勇是基於同事情誼才協助阿義載人，且已與40萬元與家屬達成和解，最終判刑6個月，緩刑2年，至於阿義部分仍在審理中。

判決書指出，阿義2020年2月間透過網路認識小花，2人進而交往成為男女朋友，而同年12月間小花因與家人吵架，他得知後竟慫恿小花離家出走，隨後與阿勇討論該如何接應小花逃家，最後決定以阿勇的名義申辦2支行動電話號碼，並且也由阿勇協助接走小花。

事發當天，小花假裝出門上學，但卻搭乘計程車前往與阿義相約的地點與阿勇會合，隨後便在附近芭樂園把身上校服換掉，接著丟掉原本的SIM卡，換上阿勇準備的，並搭上阿勇的車來到10公里遠外的嘉義縣竹崎鄉找阿義。

小花阿嬤事後因見孫女放學未歸，而焦急報警，警方立刻展開調查，並循線調閱監視器，才發現小花搭上阿勇的車。2天後警方找上阿勇，阿勇嚇得不敢隱瞞，將事情一五一十的告訴警方，並也供出小花應是在阿義家中。

警方聽聞後前往尋人，果真在阿義家找到小花，且發現阿義可能與小花發生過關係，於是立刻將阿義及阿勇逮捕，並依法移送法辦。檢方調查後，也依和誘未滿16歲之女子脫離家庭罪將2人起訴，另外阿義部分也被依妨害性自主罪嫌起訴。

對此，法官審理後認為，阿勇是基於同事情誼才協助阿義，並非是全案的主導者，且小花在接應過程中也沒有受到任何驚嚇或傷害，而阿勇事後也已40萬與小花家屬達成和解，家屬也同意不再追究，且願意讓他緩刑。

法官審酌，若將阿勇依和誘未滿16歲之女子脫離家庭罪將的最低法定刑度有期徒刑1年稍嫌過重，因此最終減刑為6個月，緩刑2年，得易科罰金。全案可上訴。至於阿義部分，仍在審理當中。