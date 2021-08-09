鬼月忌吃「5食物」！命理師警告「這水果晚上千萬別吃」：易招陰

▲農曆7月又稱鬼月，民俗信仰有許多禁忌。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

農曆七月鬼門已在週日8月8日父親節開啟，每次談到鬼月，就會有各種民俗信仰及禁忌，「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書提醒，鬼月有5種食物不要吃以免招陰！

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不要吃生魚片

好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，尤其喜歡朔溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來，鬼月切記吃魚片要少吃。

不要吃梨子

俗語說：「招梨來（招你來）」，因此晚上吃梨容易招好兄弟前來，據說在鏡子前吃梨子容易看見好兄弟。

不要吃鴨蛋

鴨蛋在民俗上，很多人會將鴨蛋放在碗裡再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰。此外，古人會在墳前祭拜完後，把鴨蛋殼撒在墳墓上，家屬要對死者說：「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」因此閩南有句話說：「到蘇州賣鴨蛋」，因此鬼月不要吃鴨蛋。

不要插筷子吃飯

把筷子插在飯上就像把香插在香爐上，容易招來好兄弟，尤其小朋友吃飯時最愛把筷子插在飯上，鬼月儘量避免這樣的狀況發生。

不要含冰塊

「冰塊」兩字將左邊部首去掉會變成「水鬼」，若住家離河堤或海邊很近，容易引誘水鬼前往，尤其炎炎夏日更容易會想含冰塊消暑，務必格外謹慎。



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