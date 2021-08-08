清水男特地搭車到南屯買彩券！挺東奧躺地淋雨　警關心他4字秒回　

▲男子買彩券躺地淋雨盼遇水則發，員警到場關心。（圖／民眾提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

遇水則發？洪姓男子瘋東京奧運，日前特地搭公車到南屯區某彩券行買運動彩券，力挺台灣隊也試手氣，他內心突然想到「遇水則發」，竟跑到店門口倒臥路上淋雨，期盼中大獎。結果，員警似乎比財神爺先到，得知原因無不啼笑皆非，勸他不要感冒，代叫計程車讓他平安回家。

盧碧颱風帶來豐沛雨勢，讓台中連日下起大雨。第四警分局南屯派出所6日晚上接到民眾報案，表示南屯區黎明路、文昌路口一家彩券行外的路面，竟然有一名男子不顧當時下大雨，躺臥在路上，不知發生什麼事。巡佐曾耀堂、警員周以鈞接獲通報後，立刻趕往現場。

員警抵達現場後，果然看到一名男子躺在地上淋雨，趕緊叫醒他直說「先生，你沒事吧？」洪男這才睜開眼睛，一看發現是警察，趕緊起身，在員警攙扶下坐到店門口的椅子上。

「你怎麼了？」洪男在警方關心下，這才說出原因。他表示，台灣的奧運代表隊在東奧表現不凡，他為了力挺台灣隊，特地從清水搭公車到以前工作地點附近的彩券行購買運彩，以行動力挺。

由於買完彩券後雨勢突然變大，他突然想到遇水則發這俗語，才會跑到雨中躺著淋雨，希望能幸運中大獎。哪知道財神爺都還沒來，警察就已經到了。

處理員警得知這理由後啼笑皆非，初步確認洪男的身體狀況OK後，勸說他趕快回家。他也聽從員警建議，搭上警方協助叫來的計程車，平安返家。洪男也十分感謝警方如此熱心，關心他安危。

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