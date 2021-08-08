威力彩頭獎上看13億！　命理師曝4星座中獎機率高「雨越大越有利」

▲威力彩頭獎37期未開出。（圖／記者姜國輝攝）

記者張靖榕／綜合報導

威力彩連槓37期，下期頭獎上看13億元，清水孟國際塔羅小孟老師指出，下周一（9日）中獎率最高的星座分前4名，分別為處女、雙子、獅子以及牡羊。

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書列出4個中獎率最高的星座，並一一列舉原因

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第四名處女座

8月9日金星與火星在處女元辰宮，所以處女座能夠「突發偏財」且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。

火星也代表滾燙，建議下注前可以喝滾燙的熱水再下注，能提高中獎率。

第三名雙子座

8月9日雙子座有穀神星座落，本身運勢就不錯；穀神星代表

穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替雙子座帶來意外之 財，下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。

第二名獅子座

8月9日太陽照亮命宮，水星盤旋元辰位讓獅子座的運勢有財水噴發的勢態。再加上婚神星移入偏財宮，婚神代表喜慶，小孟老師建議獅子座在下注前可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

第一名牡羊座

牡羊座因為有太陽與水星雙星匯聚偏財宮，所以可能會有意外之財發生，此外水星也為財水，因此8月9日倘若有下雨的話，雨水越大對牡羊座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。