夜店咖、睡過頭標籤被貼8年！曾雅妮1183字曝想放棄：成績沒起色

▲高球女將曾雅妮。（圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣高球女將曾雅妮10年前登上世界球后寶座，如今32歲的她還在場上努力，近期東京奧運台灣健兒的好表現，也激勵了曾雅妮，日前在臉書粉絲團喊話，「小林同學等我！希望2024年我也能站上奧運舞台。」今（7）日再度發文，針對8年前LPGA睡過頭、去夜店的報導講出心裡話，直呼自己沒有放棄打球。

「八年了，大家依舊沒有忘記那一篇不真實的報導。」曾雅妮文中表示，看到最近網友的留言，很感謝大家沒有忘記她，也想趁這個機會澄清，「之所以沒有在當下去解釋這些事情是因為覺得沒有做的事情不需要去多說什麼，我想要用成績去證明自己。」

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▲曾雅妮希望2024年能站上奧運舞台。（圖／記者洪偵源攝）

她提到這幾年比較常回台灣後，才發現很多人對她的印象，都停留在去夜店、導致比賽睡過頭，「但其實都不是，我承認我有去過夜店，偶爾跟朋友家人聚餐也會喝一點酒，但是我去過夜店的次數少之又少，更不用說是在賽季中是絕對不可能的。」

至於比賽睡過頭的事，曾雅妮表示，「2013年KIA CLASSIC的比賽，在比賽前一天的配對賽因為自己的疏忽，手機沒有充電，鬧鐘沒有響所以睡過頭了。」但絕對不是因為去夜店，而且當時的她就發現自己開始打不出想打的球，慢慢影響了成績，所以是在煩惱這件事情。

她坦承，8年來看到成績沒起色，雖然沒有不愛高爾夫球，卻找不到打球的初衷，曾想過要放棄，但仍繼續握緊球桿，「這幾年發生很多事，也經歷了很多，而我的球技也真是有夠爛。不過我沒有放棄，我也不會放棄。我真的很喜歡打球，即使它讓我又愛又恨，我還是會一直努力堅持的前進。」