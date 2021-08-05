威力彩頭獎衝11.5億！命理師：3生肖財星拱照　有機會中大獎

▲威力彩今晚上看11.5億，人生財富自由就看這一次。（圖／記者姜國輝攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

威力彩連36槓，今（5日）晚頭獎上看11.5億，如1注獨得，單注獎金將成為今年最高。命理專家湯鎮瑋指出，本週有「3生肖」財星拱照，可以把握中大獎機會，讓自己一夕財富自由。

湯鎮瑋在YouTube頻道「湯鎮瑋老師」上公布8月2日到8月8日十二生肖運勢預測：

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1.猴、鼠、龍（★★★★★）：財星拱照、進財穩健。

如果之前有財務上的困難或障礙，本週有機會有好消息，若在工作上處於鋪路、耕耘的階段，本週也很有機會達到豐收的結果。湯鎮瑋表示，「不要放棄任何會讓你轉好的機會，持續地努力，相信會撥雲見日、好運不斷。」

2.蛇、雞、牛（★★★）：桃花洋溢、喜逢貴人。

本週在人緣桃花方面算是非常好，平常可以多用訊息或電話關心身邊的老朋友，尤其對待身邊人越和善、平等，會發現別人投以一種感恩的心，對方也會在適當的情況下回報、提供幫助。貴人是平時廣結善緣得來的，多說好話或請客都是好方法。

3.虎、馬、狗（★）：是非頻傳、保守低調。

在口舌是非方面要特別注意，平常管理好自己，沒事不要強出頭，少管別人的閒事，小心「好心被雷親」，吃力不討好，保守低調是本週最好的開運方法。湯鎮瑋強調，「若是看到別人做不對的事情，需要你適時伸出援手，那還是得去幫助，只是閒事不要管就對了。」

4.豬、兔、羊（★★★★）：逐步踏實、事業高升。

本週會發現計畫順利，也容易心想事成、逐夢踏實，一步步往目標邁進，因此當這禮拜遇到一些好的機會或好的援助，更要努力把握，不要嫌累、嫌苦會讓事業更上一層樓。

▲命理專家湯鎮瑋表示，猴、鼠、龍本週財星拱照。（圖／截圖自YouTube-湯鎮瑋老師頻道）

湯鎮瑋補充，本週財運最順的生肖是「龍」，需要好好審視一下花錢的流向，做好理財規畫，也是打造財庫的最佳時機；事業最好的生肖是「兔」，本週會遇到很多想要你提供幫助的人，隨然會很累，但也會獲得很多成就感；桃花最美的生肖是「雞」，本週多保持儀態優雅，會發現不管是想要擺脫單身，或是想讓感情更緊密，這禮拜都是表現自己魅力的最佳時刻。