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李智凱暖炸！IG發文「有空一一回」動態爆了　她驚呆：不是客套

▲▼限用一次。（圖／）

▲李智凱IG發文，說有空時會盡量一一回覆訊息。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「鞍馬王子」李智凱6歲起就苦練競技體操，更曾演出紀錄片《翻滾吧！男孩》「菜市場凱」一角色被觀眾熟知，如今終於成功摘銀，精彩表現也吸了不少粉，不過他仍相當親切、毫無距離感。就有女網友發現，李智凱不管是臉書還是IG的祝福，幾乎都會一個一個回，不禁笑讚「這個毅力跟禮貌很可愛也很暖！」

李智凱日前在IG發文，報告自己順利摘銀，很感謝大家的祝福跟陪伴，「很開心與大家一起分享這面銀牌，有空再盡量一一回覆大家訊息。」一位女網友就在《Dcard》發文「李智凱真的一個一個回……」，說她看到這種說要「一一回覆大家訊息」的時候，都想說應該是客套話。

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▲▼限用一次。（圖／）

▲▼李智凱在臉書回覆Tag他的人。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼限用一次。（圖／）

結果隔幾天，她在滑臉書的時候，發現李智凱一直在回有Tag「李智凱 Chih Kai Lee」的人，包括歌手李芷婷、新北市長侯友宜、舞蹈老師KIMIKO等人。原PO接著再去看李智凱的IG更訝異，「基本上IG設公開的，有標記他的他好像都會儘量轉發XDDDDD（因為有些沒有寫字）！」

▲▼限用一次。（圖／）

▲無條件轉發粉絲的動態，讓李智凱被誇讚超親切。（圖／翻攝自Dcard）

和粉絲毫無距離感的小動作，讓原PO不禁直笑「他真的好可愛哦我的天XDDDD！是認真的一一回覆耶哈哈哈哈哈哈！不愧是可以堅持某件事情20年的男人」，也大讚李智凱禮貌、可愛又很暖。

貼文一出，就有網友也直誇，「他很有禮貌！而且算是很寵粉，從台北世大運關注他到現在，每一次賽事的加油打氣、IG標註他都會認真回覆～這陣子可能比較多訊息回得比較簡短，但能夠感受到他真的很珍惜每個為他加油打氣的粉絲」、「李智凱是出了名的親切」、「他還把那些分享的限動設成精選耶！太可愛了吧！」

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