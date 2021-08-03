　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓伯源爆朱立倫簡訊拉票內容　黨應立刻調查為何他有黨員手機號碼

▲▼朱立倫、卓伯源、江啟臣。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝、翻攝卓伯源臉書）

▲朱立倫、卓伯源、江啟臣。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝、翻攝卓伯源臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席朱立倫宣布回鍋再戰黨主席選舉，挑戰現任黨主席江啟臣的連任之路。日前表態競選的彰化縣前縣長卓伯源3日在臉書爆料，接獲不少黨員反應有收到朱立倫的簡訊拉票，黨主席選舉在未登記前，就有參選人握有黨員手機號碼並發送簡訊，黨中央應立即進行調查。

根據卓伯源公布的照片，該黨員收到的簡訊內容為「民進黨獨裁霸道，國民黨改變才有希望，重拾領導才能真正團結！朱立倫宣布參選黨主席，團結所有力量，無私推出最強陣容，贏回中華民國。」

對此，卓伯源表示，在主席選舉尚未開放領表、登記之前，為何就有黨員個人資料外流到參選人手中，江主席應立即對外「講清楚、說明白」，撤查為何獨厚朱陣營，黨中央應查明真相後給黨員一個交代，避免黨主席選舉給外界「私有、密室、黑箱」的負面印象。

▲▼朱立倫傳簡訊為黨主席選舉拉票。（圖／翻攝卓伯源臉書）

▲朱立倫傳簡訊為黨主席選舉拉票。（圖／翻攝卓伯源臉書）

卓伯源指出，在宣布參選時，他隨即呼籲黨中央及江啟臣務必要做到黨主席選舉要中立、公平、公正，若有任何立場偏頗，抑或將黨員資料淪為私有，這都將重創黨的形象，更加影響黨員的團結。

卓伯源呼籲黨中央及所有黨主席參選人，強調黨的改革之前，這種選舉的陋習必須先改革，否則未來國民黨要邁向重返執政與重拾人民信任之路，都將淪為空談。

對於朱立倫發送簡訊給黨員作法所引發的爭議，卓伯源要再次鄭重聲明，一、對於黨主席選舉，中央黨部要秉持選務中立，不能偏頗或者違反規定；二、黨主席選舉在未登記前，就有參選人握有黨員手機號碼並發送簡訊，黨中央應立即進行調查。

三、國民黨是一個民主開放的政黨，但更應樹立選務中立的立場，黨主席選舉應有公平、公正，不應有「私有化、密室化、黑箱化」行為，所有黨員都應維護黨的形象和紀律。

ET快訊
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光
LIVE／北市今+5！振興券再加碼　柯文哲最新說明
6架幻象2000迎接金牌選手　專家估計成本至少600萬元
快訊／新北14例感染源曝！　7看護工打過疫苗仍確診
快訊／新北+14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚
下雨下成「黃番薯」！19縣市大雨特報　大雷雨狂轟三縣市
女記者質疑「高端」疫苗提問　陳時中動怒
AZ今再配52.5萬劑！第五輪打莫德納　指揮中心揭疫苗剩餘量
LIVE／新北+14「爆2起群聚感染」　侯友宜最新說明
盧碧直撲3縣市！暴風圈明進入台海　颱風引大雨北上
盧碧海警發布「嘉義5級風狂吹」！路樹砸中27歲女騎士
戴資穎返台4架幻象伴飛！他點出賽前「這待遇」嘆：太勢利眼
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／五倍券蓄勢待發　柯文哲：老是發紙本看起來「就很Low」

為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」

快訊／新北＋14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當

民進黨最新人事曝：蘇孔志接政策會副執行長、翁世豪掌媒創中心

快訊／北市百貨傳確診餐飲內用取消？　柯文哲公布4點營運指引

新莊一場「家族聚會」8人染疫　板橋某醫院群聚5病人確診

快訊／曾確診已解隔「還要再做PCR？」　柯文哲解答了

蔡英文親曝「東奧摘11面獎牌破紀錄原因」：投入資源是有效的

開放內用「本週觀察期」　柯文哲警告：阿公店不能掛牌小吃店經營

快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜：該收回就收回

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

快訊／五倍券蓄勢待發　柯文哲：老是發紙本看起來「就很Low」

為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」

快訊／新北＋14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當

民進黨最新人事曝：蘇孔志接政策會副執行長、翁世豪掌媒創中心

快訊／北市百貨傳確診餐飲內用取消？　柯文哲公布4點營運指引

新莊一場「家族聚會」8人染疫　板橋某醫院群聚5病人確診

快訊／曾確診已解隔「還要再做PCR？」　柯文哲解答了

蔡英文親曝「東奧摘11面獎牌破紀錄原因」：投入資源是有效的

開放內用「本週觀察期」　柯文哲警告：阿公店不能掛牌小吃店經營

快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜：該收回就收回

太罕見！巨人隊捕手用面罩蓋球違規　直呼：好愚蠢！好糗

璞園破紀錄選到「第12輪」　SBL第19季選秀24人獲選

快訊／國1岡山交流道5大小車連環撞！　3人受傷嚴重回堵

Delta疫情擴散多省　陸宣布：非緊急「暫不簽發出入境證件」

快訊／五倍券蓄勢待發　柯文哲：老是發紙本看起來「就很Low」

免千元！虹夕諾雅谷關「房內賞景吃下午茶」　住義大送2餐、樂園門票

德保拉對戰統一布雷克　運彩看好兄弟5連勝

連日豪雨台南龍崎多處土石崩塌　崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

麟洋「公務員身份」恐無法自由代言　財政部研議解套

擴大軟體事業！研華董座劉克振：未來5年設立15個AIoT新部門

高雄港驚見男浮屍口鼻冒血！監視器曝真相　他一個動作枉送命

政治熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

新北某醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

江啟臣：將募資500萬作唐慧琳子女教育基金

北市也要發振興券！黃珊珊曝「分2種方法」

快訊／8月10日全國防疫警戒公布　行政院傾向維持二級

幻象伴飛國手班機返國　黃暐瀚：我反對！

小S遭出征　文化部發文聲援

快訊／「五倍券」一套十張出爐　成本80元、多一張成本估多1.6億

新北爆群聚單日本土+10　侯友宜：2指標出現暫停內用

北市公布2確診足跡「曾到建國花市」　台北101櫃員4天上班時間曝光

郝龍斌今遞狀聲請停止高端EUA　籲各縣市別配合施打

快訊／遠百板橋中山店員工確診　侯友宜證實：全館清消

快訊／新北＋14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面