卓伯源爆朱立倫簡訊拉票內容　黨應立刻調查為何他有黨員手機號碼

▲朱立倫、卓伯源、江啟臣。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝、翻攝卓伯源臉書）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席朱立倫宣布回鍋再戰黨主席選舉，挑戰現任黨主席江啟臣的連任之路。日前表態競選的彰化縣前縣長卓伯源3日在臉書爆料，接獲不少黨員反應有收到朱立倫的簡訊拉票，黨主席選舉在未登記前，就有參選人握有黨員手機號碼並發送簡訊，黨中央應立即進行調查。

根據卓伯源公布的照片，該黨員收到的簡訊內容為「民進黨獨裁霸道，國民黨改變才有希望，重拾領導才能真正團結！朱立倫宣布參選黨主席，團結所有力量，無私推出最強陣容，贏回中華民國。」

對此，卓伯源表示，在主席選舉尚未開放領表、登記之前，為何就有黨員個人資料外流到參選人手中，江主席應立即對外「講清楚、說明白」，撤查為何獨厚朱陣營，黨中央應查明真相後給黨員一個交代，避免黨主席選舉給外界「私有、密室、黑箱」的負面印象。

▲朱立倫傳簡訊為黨主席選舉拉票。（圖／翻攝卓伯源臉書）



卓伯源指出，在宣布參選時，他隨即呼籲黨中央及江啟臣務必要做到黨主席選舉要中立、公平、公正，若有任何立場偏頗，抑或將黨員資料淪為私有，這都將重創黨的形象，更加影響黨員的團結。

卓伯源呼籲黨中央及所有黨主席參選人，強調黨的改革之前，這種選舉的陋習必須先改革，否則未來國民黨要邁向重返執政與重拾人民信任之路，都將淪為空談。

對於朱立倫發送簡訊給黨員作法所引發的爭議，卓伯源要再次鄭重聲明，一、對於黨主席選舉，中央黨部要秉持選務中立，不能偏頗或者違反規定；二、黨主席選舉在未登記前，就有參選人握有黨員手機號碼並發送簡訊，黨中央應立即進行調查。

三、國民黨是一個民主開放的政黨，但更應樹立選務中立的立場，黨主席選舉應有公平、公正，不應有「私有化、密室化、黑箱化」行為，所有黨員都應維護黨的形象和紀律。