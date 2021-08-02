乱彈阿翔將開唱《完美落地》！低潮接主題曲⋯讚李智凱「最完美」

▲李智凱熬19年奪銀牌！乱彈阿翔將在給力量音樂會演唱《完美落地》。（圖／體育署提供／翻攝自乱彈阿翔臉書）

記者林育綾／綜合報導

文化總會和角頭音樂持續舉辦「給力量線上音樂會」，其中乱彈阿翔將在本週五（8/6）現身，而他透露，當初在低潮時接到《翻滾吧！阿信》電影原創歌曲的合作，一手包辦《完美落地》詞曲創作，成了他在歌壇翻身關鍵；因此這對他非常重要，更說想等李智凱回國後請他吃飯答謝，讚李智凱絕對是「最完美落地」的代名詞。

乱彈阿翔將現身「給力量線上音樂會」，為疫情期間的物流運輸業者獻唱，而他也將選唱當初特別為《翻滾吧！阿信》操刀的電影主題曲《完美落地》。他坦言，得知李智凱是銀牌時有點失落，因為在他眼中，李智凱絕對是「最完美落地」的代名詞，也希望等李智凱歸國後可以請他吃頓飯，表示對他的感謝，謝謝他創造了另一個新的完美落地。

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▲乱彈阿翔讚李智凱，絕對是「最完美落地」的代名詞。（圖／體育署提供）



他還感性說，當初在電影裡，大家最關注的並不是這個「菜市仔凱」，可看著他一路用恆心、毅力、努力成長，才能走到這個時刻，也相信，李智凱代表了台灣一個非常重要的時刻。

此次在「給力量線上音樂會」為物流運輸人員獻唱，乱彈阿翔也說他們非常辛苦，在疫情期間業務量增加特別多，又冒著被感染的風險，為人們送食物、生活必需品，是站在最前線也是最危險的一群，「真的很謝謝物流運輸人員照顧我們的生活」，因此很榮幸有機會可以盡一份音樂人的力量，希望可以帶來一些安慰或快樂。

▲乱彈阿翔將在給力量線上音樂會獻唱《翻滾吧！阿信》電影主題曲《完美落地》。（圖／文化總會提供）

「給力量—線上音樂會」將於本週五(8/6)晚間8點為「物流運輸業者」加油，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓物流運輸人員在跑車的空檔，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。

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