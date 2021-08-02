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PTT預測「台灣奪牌項目剩這3項」　網推爆卻喊：要佛系看比賽

▲PTT預測「台灣拿牌項目剩這3項」　鄉民推爆：要佛系看比賽。（圖／路透、體育署）

▲「舉重女神」郭婞淳、「麟洋配」王齊麟與李洋摘金，「世界球后」戴資穎則拿下銀牌。（圖／路透社、體育署）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣在東奧成績，目前累積2金4銀4銅，寫下中華隊史新紀錄，就有網友在PTT分析，台灣接下來可以拿牌的項目，就剩下這三項。話題掀起熱論，不少鄉民狂推整理文，但也有人認為，別給選手壓力，「穩定發揮就好」、「接下來佛系看比賽，真的心臟好累」。

網友在發文中提到，「拳擊已經保底銅牌，看看有沒有機會打進冠亞，只是四強要打世界第一很硬。空手道8月5日才比，文姿云現在是世界第三，前世界第一，拿過兩次世錦賽銅牌、兩次亞運金牌，2017世界運動會銀牌，等同於奧運銀牌，只是之前不是奧運正式項目，這項今年剛加入，很有機會再加一面金牌。」

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▲東奧拳擊黃筱雯。（圖／路透）

▲我國拳擊好手黃筱雯以5：0佳績，完勝對手挺進4強。（圖／路透）

他接著表示，「鄭兆村現在我記得是世界第三吧！如果依照上次破紀錄那表現，絕對有機會再拿牌，只是要金牌就很困難，看看銀牌、銅牌有沒有機會。基本上就剩下這三項，至於桌球團體賽就很硬了！」

對此，鄉民紛紛回應，「別再說要拿金牌了，盡力就好」、「空手道，拳擊，標槍」、「女子高爾夫可以看看」、「空手道感覺很有機會，加油啊」、「不要現在就舒服」、「就佛系看比賽啊！搞不好有些選手沒觀眾的期待、壓力，反而表現得更好」、「平常心看待吧，盡力就好，除了郭婞淳這種穩到爆的，哪有必拿獎牌的把握」、「希望桌球男團還能拿到獎牌~」。

說到原po提及的這些國手，23歲「拳擊好手」黃筱雯1日在東奧51公斤量級8強賽中，已搶勝晉級4強，並確定保底銅牌，這也是台灣奧運拳擊史上首面獎牌。

▲▼文姿云。（圖／翻攝文姿云IG）

▲「小清新」文姿云。（圖／翻攝文姿云IG）

而有機會爭取金牌門票的她，坦言這陣子壓力很大，體重一度掉到49公斤，面對4強準決賽對手薩克洛盧（Buse Naz Cakiroglu），之前雖然沒有交過手，但一直有情蒐，既然走到這了，她也會放手去拚搏。

至於空手道好手「小清新」文姿云、和王翌達也被視為台灣的奪牌希望。文姿云今年5月以7110積分，順利以55公斤量級第2名進軍五環殿堂；王翌達則是在6月的東京奧運世界資格賽中拿下亞軍，搭上末班車。

最後，是奪牌呼聲很高的「黃金右臂」鄭兆村，他戰績相當輝煌，橫掃2012年亞洲青年田徑錦標賽、2015年世大運，號稱金牌收集器；2017年的台北市大運，鄭兆村更擲出91公尺36的霸氣成績，不僅破了亞洲紀錄，若以近10屆奧運來看，也足以奪金。

▼我國田徑代表隊第二批選手陳奎儒、黃士峰、鄭兆村。（圖／田協提供）

▲▼田徑奪牌希望鄭兆村領軍第二批代表隊今前往東京　田協致贈加油金 。（圖／田協提供）

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