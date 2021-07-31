快訊／降級後首週末！嘉義群聚反撲疫情？陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/31）日為因應COVID-19疫情，14:00由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內7/27終於降為二級，卻傳出嘉義某職場發生11人群聚案件，初步研判感染源可能來自北部，醫福會執行長王必勝也前往擔任協助；在疫苗接種部分，傳出第五輪可能改提供國產高端疫苗，另疫苗接種平台產生諸多爭議，指揮中心下午將至行政院開會研商，相關內容預期將於記者會中說明。

嘉義縣爆發職場群聚案件，目前已經有11人染疫，範圍包含嘉義縣市，另也發現一名個案有北部旅遊史，陳時中說，這個案子研判是在職場一段時間，可能有部分與北部有關連。

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王必勝先前處理部立桃園醫院、苗栗電子廠群聚、北農群聚事件已經擔任三次前進指揮所指揮官，此次再南下到嘉義縣府討論防疫措施，外界好奇是否又要成立前進指揮所？陳時中說：「王必勝已經變成我們的諮詢專家」，畢竟有相關的經驗，但疫情並沒有那麼大，但如果涉及集中檢疫，王必勝管理這塊，調派上比較順利，主要是諮詢跟參考意見的角色。

疫苗意願登記平台各地問題多，特別是第二劑安排、單雙軌制等問題，部分縣市特別針對長輩第二劑進行造冊接種，陳時中昨也表示，今日天下午會在行政院和預約平台單位進行討論，通盤檢討訂出更有效便民的方式。預期會議會在記者會後召開，但相關討論事宜可能於記者會中說明。