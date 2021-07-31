　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／降級後首週末！嘉義群聚反撲疫情？陳時中14:00說明

▲▼0730指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/31）日為因應COVID-19疫情，14:00由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內7/27終於降為二級，卻傳出嘉義某職場發生11人群聚案件，初步研判感染源可能來自北部，醫福會執行長王必勝也前往擔任協助；在疫苗接種部分，傳出第五輪可能改提供國產高端疫苗，另疫苗接種平台產生諸多爭議，指揮中心下午將至行政院開會研商，相關內容預期將於記者會中說明。

嘉義縣爆發職場群聚案件，目前已經有11人染疫，範圍包含嘉義縣市，另也發現一名個案有北部旅遊史，陳時中說，這個案子研判是在職場一段時間，可能有部分與北部有關連。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝先前處理部立桃園醫院、苗栗電子廠群聚、北農群聚事件已經擔任三次前進指揮所指揮官，此次再南下到嘉義縣府討論防疫措施，外界好奇是否又要成立前進指揮所？陳時中說：「王必勝已經變成我們的諮詢專家」，畢竟有相關的經驗，但疫情並沒有那麼大，但如果涉及集中檢疫，王必勝管理這塊，調派上比較順利，主要是諮詢跟參考意見的角色。

疫苗意願登記平台各地問題多，特別是第二劑安排、單雙軌制等問題，部分縣市特別針對長輩第二劑進行造冊接種，陳時中昨也表示，今日天下午會在行政院和預約平台單位進行討論，通盤檢討訂出更有效便民的方式。預期會議會在記者會後召開，但相關討論事宜可能於記者會中說明。

ET快訊
湯智鈞闖8強！場邊突播「台灣天后這1首歌」　釣出專業回覆
照片曝光！雨彈炸高雄「水淹半個輪胎高」　家門汪洋一片居民哀號
育兒津貼、托育補助加碼！　明天起多1000元
苗栗教養院驚爆院生被打死！2社工恐怖私刑　母悲求真相
睡1晚79萬！選秀女星「1小時片外洩」爆私約男粉　還有7支音
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AZ莫德納庫存吃緊！第五輪接種高端有望上場　陳時中一句話洩端倪

台南驚現今年第3例日本腦炎　50歲女3天內出現譫妄症狀送醫確診

這種植物會殺人　縣府公告「流彈區」！起底一看全身都是寶

湯智鈞闖8強！場邊突播「台灣天后這1首歌」　釣出專業回覆

雨彈炸高雄！「水淹半個輪胎高」居民哀號：家門汪洋一片

育兒津貼、托育補助加碼！8月起多1000元　明年再加1500元

超大片「降雨回波」蓋滿半個台灣！氣象局示警：今有致災性降雨

楊勇緯有玩Dcard　自介羞曝「幸運物」藏童心！金牌女神也有玩

快訊／降級後首週末！嘉義群聚反撲疫情？陳時中14:00說明

西南氣流開轟！大雷雨炸台南、高雄「7縣市豪大雨特報」

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

東奧舉重比賽！泰雅族爸激動加油 吃飯守電視拍手狂喊「台灣！得名！」

楊洋委屈道歉：還氣嗎？還需要我嗎？　迪麗熱巴「沙發咚撲他身上」...一把抓住手臂！

野生獼猴見黑狗...好奇湊近狂聞 突被吠「警覺性拉腳」險扭打一團

戴資穎擊敗泰選手依瑟儂進4強　距離東奧金牌只差2場勝利！

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

AZ莫德納庫存吃緊！第五輪接種高端有望上場　陳時中一句話洩端倪

台南驚現今年第3例日本腦炎　50歲女3天內出現譫妄症狀送醫確診

這種植物會殺人　縣府公告「流彈區」！起底一看全身都是寶

湯智鈞闖8強！場邊突播「台灣天后這1首歌」　釣出專業回覆

雨彈炸高雄！「水淹半個輪胎高」居民哀號：家門汪洋一片

育兒津貼、托育補助加碼！8月起多1000元　明年再加1500元

超大片「降雨回波」蓋滿半個台灣！氣象局示警：今有致災性降雨

楊勇緯有玩Dcard　自介羞曝「幸運物」藏童心！金牌女神也有玩

快訊／降級後首週末！嘉義群聚反撲疫情？陳時中14:00說明

西南氣流開轟！大雷雨炸台南、高雄「7縣市豪大雨特報」

周末早午餐自己做！10個超簡單「烤吐司食譜」　再搭一杯咖啡好幸福

外送到摩鐵「客卻投訴沒收到」　他神報復！同行曝：大直1女戰多男

街友暴增2成湧進台中公園挨餓　長腿甜美女警送熱食暖衣

AZ莫德納庫存吃緊！第五輪接種高端有望上場　陳時中一句話洩端倪

為麟洋集氣爭金牌免費下載LINE貼圖？　是假消息勿受騙！

最後一台Civic Type R下線　Honda英國Swindon工廠正式停止營運

廁所「不鏽鋼圈圈」怎麼用？他想破頭求問　網曝功能：不太實用

台南驚現今年第3例日本腦炎　50歲女3天內出現譫妄症狀送醫確診

「香菜＋比目魚＋剉冰」能吃？男星吞完變臉握拳…崩潰反應全被拍

他買春用「針孔眼鏡」偷拍完整壞壞過程　轉手盜賣不雅片得手25萬

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

衛福部紓困4.0「發出162億」　86萬人通過可上網查詢

戴資穎「2018年論文」曝光　依瑟儂、辛度早在掌握中

400萬人非莫德納不打！「先留給第2劑」全台能接種數曝光

西南季風今起攻台10天　雲林以南7縣市拉警報

疫情回馬槍！嘉義縣連49天+0破功一天爆11例

台中女吃爌肉飯「發燒送醫」！醫照X光

女大生被醉漢摟抱！男友目睹全程：別得罪大客戶

嘉義水上群聚11例確診　感染源找到了

嘉義爆11確診！一看傳播鏈「媽媽12歲就生他」

雨彈猛攻「龜山變汪洋」　驚人畫面曝光

極毒傳播者6天跑4趟藥局　狂買特殊交友輔助品

參加台北X men趴　高雄特殊交友圈感染源找到了！

林昀儒銅牌戰是「台灣人最痛一球」嗎？　網：2013一輩子的痛

Dcard抽到「羅嘉翎」甜美私照曝！網朝聖：拜託踢我

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

墨西哥跳水女將腳滑得0分　教練氣瘋轉頭就走

奧恰洛夫哭了：言語不能表達心情

麟洋向大魔王鞠躬影片！在印尼爆紅

戴資穎衝進4強「全因1個男人」！場邊支持照片瘋傳

球評跟小戴超熟！真實身份曝光

林昀儒8/1起聯手莊智淵續拚男團　

快訊／首戰奧運拿第4！林昀儒「深夜31字」回應了

被好友戴資穎打敗！依瑟儂哭了

買早餐沒揪！臭臉毛孫找阿嬤理論

奪第五名成績！「證件妹」吳佳穎賽後首發聲

戴資穎膝蓋擦傷！鬆口透露最懊惱一球

31日賽程：羽球男雙爭金、戴資穎戰辛度

快訊／資深男星洪麟逝世…享壽78歲

依瑟儂輸首發文　台灣網友湧入暖留言

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

更多

最夯影音

更多
他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯

他超精闢解析「男朋友要選帥的」　擇偶優點曝！30萬網笑翻：太中肯
又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

又要吞胃藥！戴資穎8強戰依瑟儂　「史詩級來回拍打倒地」網呼太帥

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

超窄單車道臨停！婦遭按喇叭不爽　嗆「不用這樣叭」騎士怒：叫警察

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

蕭大陸「我無能為力」管不住侯怡君　張金鳳暴氣：20年後我還是受害者

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

鼠貓同床打鬧！下一秒抱緊處理　跨種族友誼～飼主：就像親兄弟

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面