「好市多斷貨神物」出綜合版了！　1.2萬粉絲嗨炸：全是熱門香味

▲「好市多斷貨神物」綜合版來了，她爽喊：「都是熱門香味」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

美式賣場好市多（Costco）有一款「植物精油香皂」，因為成分天然且味道舒適療癒，相當受民眾歡迎，經常賣到斷貨。一名女網友在臉書表示，她日前逛好市多新莊店時，發現平常「一皂難求」的香皂不但有貨，而且還推出了綜合版，讓她立刻爽買一波，文章分享後引起1.2萬人按讚討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，她到好市多新莊店購物時，發現澳洲植物精油香皂不但有貨，而且還出了綜合版，相當有誠意的組合了很熱門的香味，包含尤加利、海鹽、牡丹及薰衣草等，「這個配色太療癒了，捨不得拆來用，怎麼辦啦」。

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貼文一出吸引超過1.2萬人按讚討論，有人說「天呀，兩天前剛買海鹽的，又要衝一波了」、「上禮拜才去沒看到，又要跑一趟了」、「終於出綜合版了」、「今天剛買完，好爽」、「可惡，想要薰衣草的味道」、「好讚喔，可惜我還有5顆沒用完」、「沒有限購唉，我還不買爆」。

也有人形容，「覺得像檸檬香茅味，個人覺得還不錯聞」、「夏天洗綠色很讚，冬天洗白色滋潤，連老人都誇」、「我喜歡這個綠色的，很像香茅或馬鞭草耶」、「雖然還沒聞到香味，但這顏色就很吸引我」、「好漂亮的顏色，放著看也覺得很療癒」。

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