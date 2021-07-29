新北男發現電動車瑕疵　連偷6輛上網賤賣！受害越南移工氣炸

▲謝男染毒癮缺錢，專偷移工電動車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名染上毒癮男子，發現中國製的電動車面板瑕疵，可以任意開鎖，5月起在新莊區連續行竊6輛電動車，警方獲報成立專案小組，在他再度犯案行竊沒多久、騎著贓車閒晃時，將他壓制逮捕，後續將追查是否涉及桃園、樹林電動車竊案，訊後依竊盜罪移送偵辦，新北地院裁定羈押。

有毒品前科的48歲謝姓男子，透過自學發現自己擁有的中國製電動車，有嚴重瑕疵，只要將自己車子面板換到其他電動車上，即可解鎖；由於缺錢買毒，5月間開始在街頭巷弄間尋找同款式電動車，成功竊走6輛，每輛價值1萬至2萬6，並在網路二手平台打折販售，受害的越南移工車主氣的牙癢癢。

▼謝男自學發現中國製電動車面板有瑕疵，藉以換面板竊車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報成立專案小組，調閱相關監視器，發現謝男專挑雨天行竊，穿著雨衣掩人耳目，先將車輛牽離現場，再用工具裝上自備的電動車面板，成功竊取6輛電動車；28日晚間，謝男騎著剛偷到的電動車，行駛在新莊區中港一街，被巡邏警員看到，立即將他壓制逮捕。

▼警方起獲犯罪工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

謝男訊後坦承因與妻子離異，心情不佳染上毒癮，加上工作不穩定缺錢花用，才會下手行竊，訊後依竊盜罪移送新北地檢署偵辦，並向檢察官建請羈押，法院當晚裁定收押，警方後續將調查他是否也涉及桃園、樹林一帶的電動車竊案。

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▼謝男依竊盜罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）