南水之花爆偷情上司！　「睡前自摸一下妹妹」上班幽會全直擊

▲黃信融用遮陽墊遮住擋風玻璃，與H女平躺在前座，獨處1個多小時。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

即將升任水利署台北水源特定區管理局副局長的黃信融，驚爆與人妻下屬不倫戀！本刊調查，黃不僅多次與人妻幽會，簡訊對話更是鹹濕，今年5月全台大缺水，水利署上下忙著抗旱，他們卻忙著調情，甚至互稱對方生殖器為「小胖弟」與「妹妹」，此外，黃還要人妻請假陪長官吃飯、逛街，討長官歡心。女下屬的丈夫已掌握證據，準備和妻子離婚，也希望政風單位徹查，還他公道。

經濟部水利署南區水資源局（簡稱南水局）轄下的高屏溪攔河堰管理中心主任黃信融，8月即將高升水利署台北水源特定區管理局副局長，仕途看好，但就在他北上履新前2週，卻與南水局一名人妻女主管幽會，被本刊全程直擊。知情人士指出，這是黃信融與H姓女主管一貫的幽會模式，因為2人都是單位主管，不需打卡上下班，時間非常自由。

不僅私下幽會，今年5月底，H女的丈夫還接獲太太與黃信融的LINE鹹濕對話截圖，二人互稱對方生殖器為「小胖弟」與「妹妹」，H女傳：「小胖弟有沒有被刺到？很想它呢！」署名OU Shuia的黃則回：「長長了就不刺了！」H女接著回：「應該來視訊一下！」

雖然黃信融化名OU Shuia，但對話中Ｈ女談及業務指出：「怕雨下不來，但我選擇相信預報，幸好有來。」對方則回：「高屏堰這種雨可到30cms。」讓H女的丈夫確定OU Shuia就是黃。

2015年間，H女的丈夫還從太太車上的行車紀錄器發現，老婆聲稱要出差，其實是在黃信融的指示下，請假陪當時南下視察的水利署主任祕書賴建信（現任署長）出遊，中午先由H女陪賴吃日本料理，下午又陪賴喝下午茶、逛街。2個月後，賴南下參加一場在成功大學舉辦的廉政論壇，H女又在黃的指示下，陪賴逛街。

H夫沒想到妻子卻與上司傳出緋聞，讓H夫十分傷心，原想等妻子回頭，不料事與願違，讓他感到心灰意冷，有意結束這段婚姻，也希望政風單位能夠徹查，還他公道。



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