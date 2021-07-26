全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世　指揮中心公布死因

▲醫護人員幫民眾接種AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布新冠疫苗接種後死亡統計，7月23日至25日間新增23例死亡，年齡介於26歲至95歲之間，其中有一名26歲男性接種AZ疫苗後5天不幸過世，為國內最年輕接種疫苗後死亡個案。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名26歲男性本身有罕見疾病，接種後5天被家人發現無生命跡象，目前已由地方衛生所完成相驗程序，死因為呼吸衰竭。

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指揮中心統計，7月23日至25日接種疫苗後死亡個案有15例接種AZ，分別為9女6男，年齡介於26歲至95歲之間，發生日為接種疫苗後1至45日；另新增8例接種莫德納疫苗死亡個案，年齡介於64至89歲，為接種疫苗後3至21日間發生。

截至目前為止，我國共有507例接種新冠疫苗後死亡個案，年齡介於2個月至101歲之間，其中有356人為75歲以上長者，而2個月個案為母親接種疫苗而非嬰兒接種，但指揮中心是以全死因計算，所以列入。

死亡個案分別在接種後當日至58日間發生，其中444例接種AZ、63例接種莫德納。累計507例中，有2例為接種莫德納後原通報危及生命後轉死亡事件。