奧運奪銀「哭屁啊」！他嗆楊勇緯駕馭不了金牌：請去應徵葬儀社

▲楊勇緯在東奧柔道60公斤級賽事，不敵名將高藤直壽拿下銀牌，在台上不禁流下男兒淚。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／閔文昱報導

中華代表隊柔道好手楊勇緯，在柔道男子60公斤級賽事連下3場，驚奇闖進決賽，最終在冠軍戰不敵名將高藤直壽，拿下銀牌，但他仍為擦身金牌落下不甘心的淚水，成為全民英雄。對此，卻有網友在臉書發文砲轟，「哭屁啊？誰不想拿到金牌？」爭議貼文一出，馬上被轉傳至各大社團，引發熱議。

針對楊勇緯在東奧柔道60公斤級賽事奪銀後流下男兒淚，一名網友24日在臉書公開發文表示，「哭屁啊，誰不想拿到金牌？問題是你現階段的實力就駕馭不了這塊金牌啊，想拿金牌就好好努力啊，光在那哭哭哭金牌就會從天上掉下來嗎？請別忘了，你們這團都是國家代表選手不是五子哭墓團，要哭請去應徵葬儀社，從年頭讓你哭到年尾都不是問題。」

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▲一名網友在臉書發布爭議貼文，被轉傳至各大社團。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

這名網友指出，他感謝楊勇緯為台灣奪得一個這麼漂亮的成績，「不過永遠別忘了，奧運競技場上不是一個光靠吵就有糖吃的地方啊，你想要金牌，而我也想要擁有個十億啊，想要就去掙嗎，要是哭有用，我現在戶頭裡面早就有好幾個十億了！」

文章曝光後，紛紛引發網友圍剿，貼文也被轉傳至各大臉書社團，不少網友怒轟，「人家這年紀在奧運發光，你這年紀在這蹭熱度」、「要哭也是先帶團幫你哭吧？」、「可憐啊...台灣最不缺的就是像你這樣的酸民」、「有夠可憐」、「內心醜陋才有辦法講出這些話，如果心裡有病我建議去看醫生，好嗎？」、「所以你23歲的時候在幹嘛？」

原PO事後又再發文回應，「還有誰想攻擊、想開砲的，請快一點全都一起上，晚一點要截止了，到時候截止時，我會一鼓作氣全部收拾，省得我一一對付，非但沒效率且浪費老子時間。」

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