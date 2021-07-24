夫妻一起洗澡…她「1習慣」讓老公超崩潰　釣出一票人夫喊＋1

▲夫妻一起洗鴛鴦浴，「1原因」讓老公崩潰，文章讓一票人夫狂點頭。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

許多情侶或夫妻可能會一起洗澡增進感情，有一名人妻在臉書「爆廢公社公開版」表示，由於她洗澡習慣用很熱的水，使得老公每次跟她洗鴛鴦浴時，都會抱怨「洗澡水的溫度都快燙死人了」，也讓她好奇「只有我這樣嗎」。文章分享後引發網友熱議，甚至引出一票人認同，大喊「洗澡就是要燙啊」、「燙水舒服好嗎」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，她跟老公一起洗鴛鴦浴時，老公都會跟她抱怨「洗澡水的溫度都快燙死人了」，但她認為「洗澡就是要洗很熱的水才舒服啊」，所以想詢問大家「女生是不是都喜歡洗很熱的澡啊」、「還是只有我這樣」。

文章分享後引發網友熱議，也有許多人認同原PO的看法，有人說，「我也是，還要會冒煙的那種」、「我也喜歡熱水澡，才有肩頸放鬆的感覺」、「我都洗到全身紅通通」、「一年四季都洗熱水」、「熱的洗完才舒服，我老公也是說我每次都洗太熱」、「我也是，不然會覺得沒洗過一樣」。

也有許多人夫喊話，「我老婆洗澡的水可以燙豬肉了」、「我老婆洗超熱，睡覺冷氣開很冷，實在不解」、「我女朋友也是，燙死了」，但也有人說「我是老公愛洗熱水，我喜歡溫冷」、「我相反，我喜歡洗冷的，我男朋友喜歡熱的」、「我不喜歡洗太熱，也怕泡溫泉」。

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