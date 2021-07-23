日本長樂寺蠟燭君熱到「歪腰」鞠躬　網笑：它也會中暑

▲日本長樂寺的蠟燭熱到歪腰。（圖擷取自@nasu_chourakuji推特）

實習記者巫彥臻／台北報導

炎炎夏日來臨！若長時間曝曬，沒適當休息、補充水份調節，一不注意很容易中暑。不只人類受到高溫影響，連物品都會熱到「凍未條」。日本「長樂寺」日前就在推特發文，貼出一張蠟燭因酷暑快融化的照片，看起來就像「歪腰蠟燭」，網友不禁搞笑回：「原來它也會中暑啊！」

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於日本栃木縣那須郡寺廟「長樂寺」，20日在官方推特上貼上一張照片，獲13.9萬個讚數，3.9萬次轉發。畫面中可看見原本直挺挺的白蠟燭，忍受不住高溫摧殘，些微融化後呈180度鞠躬，看似「垂頭喪氣」的樣子，官方只好搭配一句有趣的圖說：「連蠟燭君都感到熱的夏天」。

貼文一發出，引發熱議，原來不只有長樂寺的變形，網友們紛紛秀出自家的蠟燭照做為回應，可見今年盛夏的太陽有多麼猛烈，連在室內的蠟燭都快受不了，還有在墳墓的蠟燭也倒塌，一副快融化的樣子。

▲網友們表示家裡的蠟燭也出現同樣狀況。（圖／翻攝自Twitter）

網友於下方說道：「也許蠟燭只是累了！」、「第一次看到好像迪士尼電影裡才會出現的蠟燭」、「我從來沒看過這種蠟燭耶！」、「好可愛，你是不是因為太熱而鞠躬」、「蠟燭君生病了」、「原來蠟燭也會中暑。」