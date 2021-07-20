收賄、替子爽詐補助款315萬！連江前產業發展處長遭起訴





▲連江縣前產業發展處長等22人涉貪汙、詐領補助款及違法宰殺梅花鹿遭起訴。（圖／翻攝自Google Maps）

記者林名揚／連江報導

前連江縣政府產業發展處劉姓處長涉嫌收受賄賂、圖利及詐領SBIR補助款，以及減口大坵島梅花鹿，福建連江地檢署著手偵辦全案，今（20日）依違反貪污治罪條例、政府採購法、商業會計法、動物保護法及詐欺等罪嫌將劉姓處長等22人起訴。

檢方指出，收受賄賂部分，劉姓處長2016年至2020年、任職連江縣政府建設局局長及產業發展處期間，利用建設局及產發處主辦採購案之機會，藉由其身為機關首長及標案評審委員之權勢，多次由其子擔任白手套，向得標的楊姓廠商等3人要求標案金額10％賄款，而該廠商為求履約順利，均依劉男指示，將標案金額10％交給劉或劉的兒子。

圖利及詐領SBIR補助款部分，檢方則指出，連江縣政府2018年、2019年的地方產業創新研發計畫（下稱 SBIR 補助計畫），依規定僅能由設立在連江地區之中小企業申請，且同一廠商每一年度以申請一次補助案為原則，而劉姓處長明知其2名兒子以人頭名義虛設公司，並同時以5間公司申請補助款，不符合上開規定，亦明知兒子為親屬，與其涉有利益衝突，不得請領補助款，竟刻意隱瞞上開情事，仍擔任該SBIR補助計畫之評選委員，並全數核准兒子申請的補助案。劉姓處長兒子們取得補助案資格後，即以親友名義製作不實的人事薪資及差勤資料，並對外購買不實之統一發票，持向連江縣政府詐領補助款，金額達315萬餘元。

至於減口大坵島梅花鹿部分，檢方提到，劉姓處長因主觀上認為大坵島的梅花鹿數量過多，即未經主管機關（即連江縣政府）許可、亦不符合採購案內容之情況下，私下指示大坵島之民宿胡姓業者藉履行標案之機會，宰殺大坵島上100隻梅花鹿，而胡姓業者接獲指示後，即於2020年4月至6月間，趁大坵島遊客較少之期間，在大坵島後山設置陷阱，俟梅花鹿遭陷阱困住後，即以繩索套住鹿隻之四肢，再以刀具刺入鹿隻之咽喉、心臟或腹部等部位，使鹿隻失血死亡，待鹿隻斷氣後，即挖掘土坑就地掩埋，宰殺鹿隻數量達 83 隻，另有17 隻為自然死亡。

對此，福建連江地檢署指揮法務部廉政署深入調查後，認劉姓處長等22人涉嫌違反貪污治罪條例、政府採購法、商業會計法、動物保護法及詐欺等罪嫌，於今（20日）提起公訴。