快訊／726解封？　侯友宜漏口風「要在二、三級警戒間找平衡點」

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為18例本土，以台北市7例為最多，其次為新北市6例。針對疫情趨緩是否有可能在7月26日解封，新北市長侯友宜表示，希望在二級警戒和三級警戒之間，找到更適合的平衡點。

▲新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

侯友宜表示，不管是不是降到二級，要戒慎恐懼，逐步解封，如何找到二級跟三級警戒更適合的方式，讓疫情不會隨時反撲，新北一定滾動式檢討。

侯友宜指出，這次疫情很多餐飲跟行業受到衝擊，振興經濟是重中之重，不管發振興券或是配套措施，全力支持。

中央流行疫情指揮中心20日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為18例本土及6例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市7例為最多，其次為新北市6例、基隆市3例、桃園市2例；其中13例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心統計，累計1,801,538例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,784,759例排除)，其中15,453例確診。2020年起累計773例COVID-19死亡病例，其中765例本土，個案居住縣市分布為新北市384例、台北市292例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣14例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。